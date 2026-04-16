FEMA-sjef hevder teleportering; trusler og bisarre påstander fører til omplassering

Toppbyråkrat i FEMA, Gregg Phillips, er satt på sidelinjen etter å ha delt uvanlige påstander om teleportering, en avdød kjærestes inngripen, og samtaler med Satan. Han har også truet med vold mot Joe Biden og spredt valgfusk-konspirasjoner. Hendelsene har ført til at Det hvite hus har krevd tiltak fra Sikkerhetsdepartementet, og Phillips er nå bedt om å dempe sin offentlige aktivitet.

Gregg Phillips , sjef for Føderale etaten for krisehåndtering ( FEMA ) sin avdeling for kriseberedskap, har hevdet at han teleporterte seg til en Waffle House-restaurant i Georgia, for deretter umiddelbart å befinne seg 80 kilometer unna sitt opprinnelige ståsted. Phillips, som innehar den tredje høyeste stillingen i den amerikanske katastrofeetaten, har en historie med å dele beretninger som utfordrer grensene mellom det ordinære og det overnaturlige, ifølge CNN.

Under et kort intervju med CNN torsdag morgen, spurte president Donald Trump om Phillips spøkte da han ble forelagt påstanden om teleportering. Da det ble klart at Phillips var seriøs, uttalte Trump: Jeg vet ingenting om teleportering. Det høres litt merkelig ut, men jeg vet ingenting om teleportering eller ham, men jeg skal undersøke det umiddelbart. Phillips har også fortalt om andre uvanlige opplevelser. En av disse inkluderer en avdød kjærestes påståtte handling med å løfte bilen hans av veien for å unngå en kollisjon. Videre hevder han at Satan talte til ham under en vandring i Spania. Etter å ha kollapset i en byggevarebutikk i Indianapolis, skal han ha våknet på parkeringsplassen til en McDonald's på motsatt side av gaten, med en Big Mac i fanget. Mange av disse opplevelsene fant sted, ifølge Phillips, mens han var under behandling for kreft. I stedet for konvensjonell cellegiftbehandling, valgte han en alternativ metode med et ormemiddel for dyr. Phillips, 65 år gammel, fremsatte disse påstandene i sin egen podkast sammen med Catherine Engelbrecht. Etter at uttalelsene ble offentlig kjent, forsvarte han sine påstander på plattformen Truth Social. Han skrev: Gud lar seg ikke spotte. Folk kan diskutere med meg. Stille spørsmål ved meg. Til og med latterliggjøre det de ikke forstår. Jeg vet hva jeg har opplevd. Etter at CNN først rapporterte om teleporteringspåstandene, tok Det hvite hus kontakt med Sikkerhetsdepartementet og ba om at Phillips enten ble fjernet fra sin stilling eller holdt unna offentligheten. En kilde i Det hvite hus uttalte til CNN: Alles tanker var: Hva faen er dette? Denne fyren må bort. Som følge av dette er Phillips nå satt på sidelinjen i deler av FEMA og har blitt bedt om å slutte å publisere om teleportering på sosiale medier. Phillips ble utnevnt til å lede Femas avdeling for kriseberedskap i desember 2025. Han er tidligere kjent for å ha spredt grunnløse påstander om valgfusk i presidentvalget i 2020. I den samme podkastepisoden skal Phillips også ha truet med vold mot tidligere president Joe Biden, ifølge CNN. En talsperson for FEMA har beskrevet påstandene som så latterlige at de knapt er verdt å anerkjenne





