FEMA-topp hevder å ha teleportert seg – skaper uro i Washington

Gregg Phillips, en sentral figur i den amerikanske katastrofetaten FEMA, har fremsatt en rekke oppsiktsvekkende påstander, inkludert at han teleporterte seg en betydelig distanse. Dette har ført til reaksjoner fra Det hvite hus og satt Phillips på sidelinjen i sin rolle, samtidig som han tidligere er kjent for å ha spredt ubegrunnede påstander om valgfusk og nylig truet med vold mot tidligere president Joe Biden.

Gregg Phillips , som leder FEMA s krisehåndteringsavdeling, har vekket oppsikt med sine påstander om overnaturlige opplevelser , inkludert teleportering. Ifølge Phillips skal han plutselig ha befunnet seg 80 kilometer unna Waffle House-restauranten i Georgia der han sist var. Denne hendelsen er en av flere utrolige fortellinger Phillips har delt gjennom årene, noe som har fått CNN til å undersøke saken nærmere.

President Donald Trump kommenterte Phillips' påstander kortfattet til CNN, og uttrykte undring over konseptet teleportering. Da det ble klart at Phillips mente det alvorlig, uttalte Trump at han ikke kjente til teleportering eller Phillips' bakgrunn, men ville undersøke saken. Phillips' historier inkluderer også påstander om at en avdød kjæreste skal ha løftet bilen hans av veien for å forhindre en kollisjon, at Satan skal ha snakket til ham under en vandring i Spania, og at han våknet opp på en McDonald's-parkering med en Big Mac etter å ha kollapset i en byggevarebutikk. Mange av disse opplevelsene, ifølge Phillips selv, fant sted mens han gjennomgikk behandling for kreft. I stedet for tradisjonell cellegift skal han ha valgt å behandle seg selv med et middel for husdyr. Phillips (65) delte disse påstandene i sin egen podkast sammen med Catherine Engelbrecht, og etter at uttalelsene ble kjent, forsvarte han dem på Truth Social. Han skrev at Gud ikke lar seg håne, og at folk kan debattere, stille spørsmål eller latterliggjøre det de ikke forstår, men at han visste hva han hadde opplevd. Etter at CNN først rapporterte om teleporteringspåstandene, skal Det hvite hus ha kontaktet Sikkerhetsdepartementet og bedt om at Phillips enten ble fjernet eller holdt unna offentligheten. En kilde i Det hvite hus uttalte til CNN at alles reaksjon var en umiddelbar tanke om at Phillips måtte gå. Som et resultat er Phillips nå satt på sidelinjen i deler av FEMA og har blitt bedt om å avstå fra å poste om teleportering på sosiale medier. Phillips ble utnevnt til å lede FEMAs krisehåndteringsavdeling i desember 2025. Han er også tidligere kjent for å ha spredt ubegrunnede påstander om valgfusk i presidentvalget i 2020. I samme podkastepisode, ifølge CNN, truet Phillips også med vold mot tidligere president Joe Biden. En talsperson for FEMA har beskrevet Phillips' påstander som «så tåpelige at de knapt er verdt å anerkjenne». Opplevelsene som Phillips beskriver, er utenfor det normale og har skapt betydelig oppmerksomhet, både fra mediene og fra offentlige etater som FEMA og Det hvite hus. Debatten rundt hans troverdighet og hans rolle i krisehåndtering er nå sentral. Det er uvanlig at en person i en så sentral posisjon i en kriseorganisasjon kommer med slike påstander, og dette setter en ny standard for hva som anses som akseptabel oppførsel for offentlige tjenestepersoner. Phillips' forsvar av sine egne opplevelser, ved å henvise til guddommelig inngripen og personlig vitnesbyrd, understreker konflikten mellom hans subjektive virkelighet og de objektive kravene som stilles til hans profesjonelle rolle. Den raske responsen fra Det hvite hus, som tilsynelatende søker å begrense skaden på omdømmet, indikerer alvoret av situasjonen. Det faktum at han tidligere har spredt desinformasjon om valgfusk, gjør hans nåværende situasjon enda mer kritisk og reiser spørsmål om hans dømmekraft og egnethet for stillingen. Spørsmålet om teleportering, selv om det er en science fiction-konsept, blir her koblet til en reell person i en maktposisjon, noe som gjør debatten mer kompleks enn en ren diskusjon om det overnaturlige. Det blir en diskusjon om sannhet, pålitelighet, og grensene for hva som aksepteres i offentlig diskurs fra personer i ledende stillinger. Phillips' uttalelser kan potensielt undergrave tilliten til FEMA som en pålitelig organisasjon for krisehåndtering, spesielt hvis hans usannsynlige fortellinger blir koblet til hans offisielle kapasitet. Hans valg av behandling for kreft, som avvek sterkt fra konvensjonell medisin, kan også sees i lys av hans generelle disposisjon for ukonvensjonelle ideer, noe som ytterligere kan påvirke hvordan hans andre påstander mottas. Phillips' fremtidige rolle i FEMA virker usikker, og det blir interessant å se hvordan denne saken vil utvikle seg og hvilke konsekvenser den vil få for hans karriere og for etaten han representerer. Det at han også truet med vold mot en tidligere president, er en alvorlig anklage som ytterligere kompliserer bildet av Phillips og hans personlige og profesjonelle integritet





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gregg Phillips FEMA Teleportering Det Hvite Hus Overnaturlige Opplevelser

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »