Fenix Outdoor kjøper ut Flakk-gruppen i Devold

Fenix Outdoor blir eneeier av Devold etter å ha kjøpt Flakk-gruppens resterende 35 prosent for 105 millioner kroner. Fenix Outdoor forsikrer om at hovedkontoret blir værende i Langevåg og at det ikke er planer om nedbemanning.

Flakk-gruppen har fullført salget av sine resterende aksjer i Devold , det anerkjente norske ullundertøy smerket, til Fenix Outdoor . Transaksjonen er verdt 105 millioner kroner og markerer Fenix Outdoor s definitive overtagelse av hele Devold -selskapet.

Knut Flakk, styreleder og eier i Flakk-gruppen, forklarer at beslutningen om å selge de siste 35 prosentene er strategisk motivert. Han understreker at gruppen ønsker å fokusere sine ressurser på andre forretningsområder, og at salget ikke var en nødvendighet, men et bevisst valg. Flakk påpeker at majoriteten av Devold ble solgt for et år siden, og at dette fullfører en naturlig prosess. Han uttrykker tillit til Fenix Outdoors evne til å videreutvikle Devold og bevare merkets sterke posisjon i markedet.

Salget representerer en betydelig milepæl for begge selskaper, og signaliserer en ny fase i Devolds historie. Fenix Outdoor, som allerede eier en portefølje av ledende friluftsmerker som Fjällräven, Hanwag, Royal Robbins og Tierra, kjøpte opp 65 prosent av Devold i mars i fjor for 35 millioner euro. Med dette siste oppkjøpet blir de nå eneeier av Devold, og styrker dermed sin posisjon som en sentral aktør i den globale friluftsindustrien.

Martin Nordin, arbeidende styreleder i Fenix Outdoor, forsikrer at det ikke er planer om å flytte hovedkontoret fra Langevåg. Han fremhever viktigheten av Devolds historie og identitet, og understreker at bevaring av disse elementene er avgjørende for merkevarens suksess. Nordin poengterer at den lokale forankringen og den høye lojaliteten blant Devolds ansatte er verdifulle ressurser. Han avviser spekulasjoner om nedbemanninger i Langevåg, og antyder at det snarere kan bli aktuelt å konsolidere flere funksjoner og ressurser på stedet.

Dette signaliserer en positiv utvikling for arbeidsplassene i regionen og bekrefter Fenix Outdoors langsiktige engasjement for Devolds lokalsamfunn. Devold, med hovedkontor i Langevåg, er kjent for sin høykvalitets ullundertøy og sin lange tradisjon for håndverk og innovasjon. Selskapet har et sterkt renommé både nasjonalt og internasjonalt, og er en viktig arbeidsgiver i Sunnmøre-regionen.

Fenix Outdoors overtagelse av hele Devold forventes å gi selskapet tilgang til nye ressurser og kompetanse, som kan bidra til å styrke merkevaren ytterligere og utvide dens globale rekkevidde. Nordin understreker at Fenix Outdoor ser et stort potensial i Devold, og at de vil investere i selskapets videre utvikling. Han fremhever at Devolds produkter passer godt inn i Fenix Outdoors eksisterende portefølje, og at det er synergier som kan utnyttes til å skape nye muligheter.

Han forsikrer også om at Devolds unike identitet og kvalitetsstandarder vil bli ivaretatt under Fenix Outdoors eierskap. Dette er betryggende for både ansatte, kunder og lokalsamfunnet. Fremtiden ser lys ut for Devold under den nye eierskapskonstruksjonen, og det forventes at selskapet vil fortsette å være en ledende aktør i ullundertøysmarkedet





