Fergefart under sommerferien: Fokus på sikkerhet og samarbeid

Statens vegvesen oppfordrer alle fergepassasjerer til å følge instrukser etter økende trafikk og tilfeller av ufin oppførsel. Fergemannskapet ber om hensyn for å sikker trygg av- og påkjøring.

Sommer- og bilferien er i gang for mange nordmenn, og det merkes tydelig på de norske fergesambandene.ommermånedene normalt mellom 7 og 8 millioner kjøretøy, og også i år er etterspørselen høy.

Statens vegvesen, som opererer mange av ferjeconnectionsene, legger vekt på at alle passasjerer må bidra til en trygg og smidig avvikling av trafikken. Solveig Skogseth-Braathen i fergeavdelingen ved Statens vegvesen understreker at fergemannskapet er der for sikkerheten til alle om bord. Hun oppfordrer alle til å vise hensyn og følge mannskapets instrukser. Det er dessverre slik at mannskapet jevnlig møter ufin oppførsel fra passasjerer.

Det rapporteres om at reisende ignorerer instrukser,Oppfører seg truende med både verbalt og fysisk trakassering, skjeller ut mannskapet, og det skjer også tilfeller av "dytting" og påkjørsler. Slike hendelser skjer ofte i forbindelse med lasting og lossing, når trafikken reguleres for å sikre trygg av- og påkjøring. Skogseth-Braathen påpeker at mobilbruk bak rattet og usikrede passasjerer er andre osservasjoner som bekymrer mannskapet.

Hun minner om at følger du ikke de angitte signalene og instruksene, kan det raskt oppstå farlige situasjon på både fergekai og fergedekk. Å etterleve gitte anvisninger er ikke et valg, men en forutsetning for sikker ferdsel for alle. Mannskapet er rentsikkerhetsmessig nødt til å håndheve reglene, og passasjerers samarbeid er avgjørende for å unngå ulykker og sikre en effektiv drift i den travle fergetrafikken





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