Fernandes velger Carrick som sin drømmelagkamerat i Manchester United

Bruno Fernandes avslører overraskende valg av sin ideelle lagkamerat i Manchester Uniteds historie. Han peker på Michael Carrick, og fremhever hans unike kvaliteter.

Bruno Fernandes , som er notert med imponerende 3 scoringer og 8 assists på bare 10 Premier League -kamper under Michael Carrick s midlertidige ledelse, har tydelig vist sin begeistring for den spillestilen Carrick har implementert. Portugiseren trives i det taktiske landskapet Carrick har skapt, og hans produktivitet foran motstanderens mål bringer minner om de mest fremtredende periodene under Ole Gunnar Solskjærs ledelse i Manchester United .

Denne uken ble Fernandes konfrontert med et interessant spørsmål: Hvilken tidligere Man Utd-spiller ville han aller helst ha delt banen med? Svaret var overraskende, spesielt tatt i betraktning det store utvalget av ikoniske spillere som har representert klubben under Sir Alex Fergusons legendariske lederskap. Valget falt ikke på en av de mest åpenbare kandidatene, men på en som kanskje ikke umiddelbart ville være forventet. Fernandes forklarte sin avgjørelse i et intervju, og tok hensyn til spillestiler og posisjoner. Han var nøye med å unngå Wayne Rooney, av åpenbare årsaker, med tanke på at Rooney opererte i en lignende posisjon på banen. Fernandes reflekterte over konsekvensene av et slikt valg og spøkte med at han ville ha endt opp på benken, noe som naturligvis ikke var et ønskelig scenario. Med Rooney utelukket, rettet Fernandes oppmerksomheten mot en annen United-legende, Michael Carrick, som han mente ville være den perfekte spilleren å ha ved sin side på banen. \Fernandes uttrykte sin beundring for Carrick, og understreket at han hadde sagt dette mange ganger før, selv om det kanskje kunne høres merkelig ut. Han forklarte sin beslutning med Carricks evne til å kontrollere spillet, sette opp medspillere og hans presisjon i pasningsspillet. Kobbie Mainoo minnes med stor glede den «hemmelige debuten» hos Solskjær. Fernandes hadde trent med Carrick under Ole Gunnar Solskjær, og husket Carricks evne til å dominere som en «sekser» på treningsfeltet. United-kapteinen fremhevet Carricks evne til å plassere ballen mellom linjene, og beskrev ham som en fantastisk spiller. Fernandes poengterte at som en offensiv midtbanespiller (nummer 10), er det viktig å ha en spiller bak seg som kan frigjøre rom og gi raske pasninger. Han mente Carrick var mesterlig i å timingen av pasningene, kontrollere spillet og sørge for at medspillerne fikk mest mulig tid og rom. Fernandes mener Carricks evne til å gi raske pasninger var ideelt for hans egen spillestil, som nummer 10. Carricks evne til å kontrollere spillet, timingen av pasningene og frigjøre rom foran motstanderens mål, var avgjørende for at Fernandes kunne utnytte sin plass på banen maksimalt. Fernandes’ ros av Carrick gir et interessant innblikk i hvilke kvaliteter en spiller setter mest pris på hos sine medspillere, og hvordan ulike spillestiler kan komplimentere hverandre. \Valget av Michael Carrick sier mye om Fernandes’ forståelse av fotball. Det er ikke alltid de mest glamorøse eller målrike spillerne som er de mest verdifulle. Noen ganger er det de som gjør de «usynlige» jobbene som legger grunnlaget for andres suksess. Carricks evne til å kontrollere tempoet i spillet, hans presise pasninger og hans defensive kvaliteter gjorde ham til en nøkkelspiller for United i mange år. Fernandes’ valg er også en anerkjennelse av Carricks fotballforståelse og hans evne til å lese spillet. Det er tydelig at Fernandes setter stor pris på spilleres intelligens og taktiske bevissthet, og han verdsetter de som kan bidra til laget på flere måter enn bare mål og assists. Fernandes' uttalelser gir også en interessant refleksjon over hvor viktig det er med en god balanse i et lag, der de ulike spillernes kvaliteter utfyller hverandre. Carrick var en mester i å skape denne balansen, og Fernandes ser ut til å ha forstått verdien av det





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »