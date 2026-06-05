Fest, vold, politiutrykninger og dommer: Uke med hendelser i Bergen og Hordaland

Denne uken har hatt en rekke hendelser i Bergen og omegn: fest med minderårige på Askøy med sporadisk våpen, pågripelser, rettssaker, politiøvelser, travaux, støyklager og en massiv voldssak i Bergen. Her er oversikten.

Politiet fikk melding klokken 21.52 om en fest med minderårige på Askøy , der en person visstnok hadde vist en pistolliknende gjenstand og pekt på flere av de tilstedeværende.

Etter utrykning fikk politiet kontroll på tre personer, inkludert den mistenkte gutten i tenårene som skulle ha hatt den mulige pistolen i sin besittelse. Det var ingen dramatikk under pågripelsen og ingen ble skadet, opplyser operasjonsleder Frode Kolltveit. I en annen sak ber Kvinnherad kommune folk om å holde seg unna et område i den innerste enden av Bondhusvatnet og langs elven opp til Bondhusbreen, uten at det er opplyst årsak.

Påtalemyndigheten har slått fast at det ikke er grunnlag for å starte etterforskn­ing av Jon Helgheim i forbindelse med hans publisering av sosiale medier-innlegg om en voldshendelse i Bergen 17. mai i år. I Bergen skal vannrørene ved Fjøsangerveien renses fra tirsdag 9. juni til fredag 12. juni, med arbeid fra klokka 21 til 15.

Rengjøringen skjer etappevis og den største hovedspylingen gjennomføres natten til onsdag, noe som kan føre til misfarget vann, lavt trykk og i sjeldne tilfelle Arkivert vann i korte perioder. En pågripet mann skal ha vært involvert i sju lignende saker de siste ukene og har fire fornærmede; politiadvokat Ida Vikse opplyser at han skal fremstilles for varetektsfengsling. Denne mannen skal også ha delt et bilde av Anders Behring Breivik med gevær.

I mellomtiden holder politiet og forsvaret en samarbeidsøvelse på Dokken, som nå pågår. Freday ba Hordaland tingrett om varetektsfengsling av to menn, men detaljer er ukjent. Et annet Hendelse: politiet mottok melding klokka 08.49 om at en person skulle ha falt ned i en heissjakt i Christies gate i Bergen sentrum, på tre etasjer. Det var en arbeidsulykke, operasjonsleder Jan Børge Misje bekreftet, og skylden er ennå ikke kjent.

Natt til fredag klokka 02.20 ble en mann satt i drukkenskapsarrest etter at han skal ha slått en vegearbeider i magen og vært kranglete ved Torget. Denne natten har vært roligere enn natten før, sier operasjonsleder Kolltveit, som også nevner at politiet har tatt opp "ballen" etter støyklager fra russ - de vil forsterke tilstedeværelse, potensielt beslagta musikkanlegg, pålegge å skru ned eller vist bortvisning. Engø har uttatt seg om å ønske gjenvalg som byrådsleder i Arbeiderpartiet.

I Førde var det seks meldinger om støyende russ samme natten. En sak mot et foreldrepar på Vestlandet for mishandling av deres to år gamle barn er henlagt. To norske statsborgere ble pågrepet i Bergen og varetektsfengslet i fire uker av PST grunnet fare for bevisforspillelse; de samarbeider, men det er for tidlig å si om mistankene er styrket.

En ung mann ble dømt til 90 dagers fengsel for et voldtegt utenfor Los Tacos der offeret fikk brudd i øyehule og flere sår; tiltalte hevdet selvforsvar etter å ha blitt slått først





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