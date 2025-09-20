Fiberkabelbrudd i Trondheim: 2000 kunder uten internett og TV

En lokal entreprenør har gravd over Telenors fiberkabler i Trondheim, noe som har ført til at rundt 2000 kunder er uten internett og TV. Reparereingen vil ta minst en uke.

Telenor s dekningsdirektør Bjørn Amundsen uttaler seg om en omfattende fiberkabelbrudd i Trondheim etter at en lokal entreprenør gravde over selskapets fiberkabler i forbindelse med byggearbeider ved Lerkendal. Amundsen forklarer at Telenor har sendt flere kilometer med fiberkabel til Trondheim , men at det kan ta minst en uke før de rundt 2000 kunder som nå er uten internett og TV får tjenestene tilbake.

Hendelsen, som startet fredag kveld, har ført til betydelige problemer for Telenors kunder og krever omfattende reparasjonsarbeider. \Problemet startet fredag kveld rundt klokken 19:30. Feilene kunne ikke rettes umiddelbart fordi entreprenøren hadde et svært stramt tidsvindu, noe som gjorde det umulig for Telenor å få tilgang til området. Først søndag kveld fikk Telenors entreprenør tilgang til å inspisere skadene. Amundsen beskriver reparasjonsarbeidene som omfattende, med behov for å bygge nye kummer og legge nye trekkrør. Han utelukker ikke at reparasjonene kan ta lenger tid enn en uke å fullføre. Situasjonen illustrerer de utfordringene som kan oppstå i forbindelse med byggeprosjekter og viktigheten av nøyaktig koordinering og kommunikasjon mellom ulike aktører. \Entreprenøren Johs. J. Syltern, som sto for gravingen, har henvist til konsulentfirmaet WSP, som igjen har henvist til byggherren Entra. Kommunikasjonsrådgiver Kristian Røise Dahl fra Entra opplyser at entreprenøren hadde søkt om gravetillatelse, og at kabeletatene hadde vært på stedet og påvist sine jordkabler. Dahl sier at de vil undersøke nærmere hva som skjedde og hvordan skaden kunne oppstå. Det er verdt å merke seg at nesten ingen kabler til mobilbasestasjoner er blitt ødelagt i gravingen, og bare én basestasjon er ute av drift. Dette betyr at mobildekningen i området ikke er nevneverdig svekket. Hendelsen understreker kompleksiteten i infrastrukturprosjekter og viktigheten av å sikre at alle parter er godt informert og koordinerte for å unngå slike forstyrrelser. Telenor jobber nå intensivt for å gjenopprette tjenestene så raskt som mulig for sine kunder, og vil i samarbeid med de involverte partene vurdere hvordan lignende hendelser kan forebygges i fremtiden. Det er en klar prioritering å minimere ulempene for de berørte kundene





Fiberkabel Telenor Trondheim Internett TV Entreprenør

