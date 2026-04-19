Fifa advarer mot skyhøye transportpriser under VM i USA

Fifa uttrykker bekymring for at ekstreme priser på togtransport til stadion i New Jersey kan skape kaos og redusere den positive VM-opplevelsen for supportere, mens New Jerseys guvernør anklager Fifa for profittjag.

Prisnivået på billetter og transport har utviklet seg til en betydelig hodepine for Det internasjonale fotballforbundet ( Fifa ). Denne bekymringen fikk fornyet aktualitet da det nylig ble offentliggjort hvilke kostnader norske supportere og andre fans må regne med for togbilletter til kampene som skal avholdes i New Jersey og New York under sommerens fotball-VM.

Spesielt Norge sitt oppgjør mot Senegal, som finner sted på arenaen i East Rutherford, har satt søkelyset på problematikken. Ifølge opplysninger fra NJ Transit vil en tur-retur-billett fra New York til kamparenaen koste hele 150 dollar, tilsvarende om lag 1340 kroner med dagens kurs. Dette representerer en markant prisøkning, mer enn ellevedobling av den ordinære prisen på 12,90 dollar.

Til ytterligere bekymring for supporterne, vil det heller ikke bli tilbudt prisreduksjoner for barn eller pensjonister. Denne situasjonen har skapt reaksjoner selv innad i Fifa. arrangementssjef Heimo Schirgi har gått ut med en sterk advarsel rettet mot myndighetene i den aktuelle regionen.

Schirgi uttalte til BBC at NJ Transits nåværende prispolitikk risikerer å virke avskrekkende på publikum. Han understreket at Fifa sitt ønske er å skape en optimal fanopplevelse, der målet er å minimere køer, redusere behovet for privatbilisme og sikre at fokuset for supporterne ligger på selve spillet på banen, snarere enn frustrasjon over forsinkelser og logistikkutfordringer.

Schirgi frykter at de uforholdsmessig høye billettprisene vil tvinge mange supportere til å velge alternative transportløsninger som ikke nødvendigvis er i tråd med forbundets intensjoner, og som kan føre til økte køer og forsinkelser. Dette kan igjen få negative ringvirkninger, som reduserer de økonomiske fordelene og den varige arven vertskapsrollen for VM normalt skulle medføre for hele regionen. Han fremhevet også at slike uvanlig høye priser på transport i forbindelse med et arrangement av denne størrelsesorden er et sjeldent fenomen.

Debatten har eskalert ytterligere gjennom en offentlig ordkrig mellom Fifa og New Jerseys guvernør, Mikie Sherrill. Guvernør Sherrill har vært en tydelig kritiker av prisøkningene, og har ved flere anledninger brukt sosiale medier for å uttrykke sin misnøye. Hun har påpekt at Fifa selv krever opptil 10.000 dollar for en enkeltbillett til finalen fra fansen, og over 200 dollar for premium-parkering ved American Dream Mall, samtidig som parkeringen ved MetLife Stadium legges ned.

Sherrill stilte retorisk spørsmål om det er rimelig at innbyggerne i New Jersey skal belastes med 48 millioner dollar i transportkostnader, gitt at Fifa forventes å tjene hele 11 milliarder dollar på mesterskapet. Fifa har imidlertid svart på disse anklagene ved å presisere at de nevnte 11 milliardene dollar representerer de totale inntektene fra VM, og ikke nødvendigvis det endelige overskuddet forbundet vil sitte igjen med.

VM i fotball i 2026 vil, foruten USA, også arrangeres i Canada og Mexico. Mesterskapet er planlagt fra 11. juni til 19. juli. Norge er i gruppespillet plassert i samme gruppe som Irak, Senegal og Frankrike. Den pågående diskusjonen rundt prisnivået på transport understreker viktigheten av at store internasjonale idrettsarrangementer ikke bare fokuserer på de sportslige prestasjonene, men også tar et helhetlig ansvar for supporteropplevelsen og de samfunnsmessige konsekvensene arrangementet medfører.

En balansert tilnærming, der både arrangører og lokale myndigheter arbeider mot felles mål om tilgjengelighet og en positiv opplevelse for alle, er avgjørende for VM-arrangørenes langsiktige suksess og renommé. Særlig i en tid der kostnadene for arrangementer stadig øker, er det viktig å unngå at supportere blir utelukket på grunn av uoverkommelige reiseutgifter.

Det er uomtvistelig at Fifa står overfor en kompleks utfordring der ønsket om profitt og kommersiell suksess må balanseres mot forpliktelsen til å skape et tilgjengelig og inkluderende arrangement for fans fra hele verden. Den intense debatten rundt transportkostnadene i New Jersey avdekker en potensiell konflikt mellom disse hensynene.

Heimo Schirgis bekymringer for køer og redusert supporteropplevelse er legitime, og han peker på en realistisk risiko for at høye priser kan undergrave den positive arven et VM vanligvis etterlater seg. Når supportere møter ublu priser for basale tjenester som transport til stadion, svekkes den generelle fanopplevelsen betraktelig. Dette kan føre til misnøye, redusert deltakelse fra supportere og en svekket atmosfære under kampene.

I tillegg kan det skape et negativt bilde av vertskapsbyen og regionen for fremtidige arrangementer. Guvernør Sherrills skarpe kritikk av Fifa reiser spørsmål om rettferdighet og fordeling av kostnader og inntekter. Det er forståelig at lokale myndigheter og innbyggere reagerer når de opplever at vertskapsbyen pålegges betydelige utgifter mens den internasjonale organisasjonen forventes å generere enorme inntekter.

Selv om Fifa argumenterer for at inntektene ikke er ren profitt, er det fortsatt en betydelig sum penger som sirkulerer rundt arrangementet. Spørsmålet blir da hvordan disse midlene best kan reinvesteres for å sikre en positiv opplevelse for alle involverte parter, inkludert supportere og lokalsamfunn. En mer samarbeidsorientert tilnærming, der Fifa og lokale transportmyndigheter finner frem til løsninger som er bærekraftige for både økonomi og supportere, ville vært gunstig. Kanskje kan incentivordninger, rabatter for grupper, eller offentlig subsidiert transport være løsninger som kan avhjelpe situasjonen.

Fokuset må være på å skape en vinn-vinn-situasjon der både Fifa, supportere og vertskapsland kan dra nytte av fotball-VM. Den pågående diskusjonen vitner om at det fortsatt er arbeid å gjøre for å sikre at fremtidige VM-arrangementer blir tilgjengelige, minneverdige og til glede for så mange som mulig





