Fifa's Dynamic Ticket Prices: Skepticism and Price Collapses

The article discusses the implementation of dynamic ticket prices for football matches at the FIFA World Cup, which has led to high prices for less popular games. The author, a professor from Boston, claims to have uncovered FIFA's secret ticket-selling practices. The passage also mentions the potential for price collapses and the involvement of third-party ticket sellers.

NEW YORK/GREENSBORO (Nettavisen): Da Fifa lanserte dynamiske priser til fotball-VM, var mange skeptiske. Systemet har tjent Fifa godt, og sendt prisen for å se de populære kampene i været.

Men for mindre populære kamper fungerer ikke systemet som lovet. Det er fortsatt skyhøye priser og tilsynelatende mange ledige billetter til flere av turneringens minst pirrende oppgjør. Eller er prisene virkelig så høye? Når man titter under panseret, er ikke prisene helt som de fremstår.

Nettavisen har snakket med universitetsprofessoren i den norske VM-byen Boston, som mener han har avslørt Fifas hemmelige billettgrep. Store forskjeller: Prisene gir ikke meningBBC skriver at prisene på de fleste kampene med lav interesse er vesentlig høyere hos Fifa enn hos tredjeparter som Stubhub og Seatgeek. Florian Ederer, økonomiprofessor ved Boston University mener prisen hos tredjeparter er den reelle prisen, og at den i praksis er bestemt av Fifa.

Les også: Tatt på senga av Solbakken-utbrudd – Fifa samarbeider med tredjeparter for å selge sine egne billetter, sier han i et intervju med Nettavisen. 30. mai forsvant 30.000 billetter, nesten halvparten av hele inventaret som lå ute til salgs, fra Fifas egen nettside. Ederer mener disse selges til tredjeparter, som deretter legger de ut til betydelig lavere pris. Økonomiprofessoren er svært fotballinteressert. Han har fulgt Fifas billettpolicy tett de siste månedene, og er jevnlig inne og monitorerer prisene.

FOTBALLGAL PROFESSOR: Når Florian Ederer (t.v. ) går på Østerrike-kamp, foretrekker han rød og hvit dress. Foto: Privat Les også: Delte ut VM-billetter «gratis» – nå må de betale Infantino vil beskytte Fifa fra søksmålEderer har selv observert at etter Fifa-billettene forsvant 30. mai, dukket det opp nye og billiggere billetter hos en tredjepart. Flere av disse er markert med «instant delivery» til Fifas offisielle VM-app.

Disse lå aldri ute til salgs hos Fifa, er hans påstand. – De selger heller disse billettene på det som ser ut som et tredjemarked, men i realiteten er primærmarkedet for billetter, sier han og føyer til: – Dette handler ikke om økonomi, men om juss. Dersom Fifa senker prisen på billetter kraftig, er de sårbare under delstatslover flere steder for klager fra sinte forbrukere som har kjøpt billetter til mye høyere pris.

Les også: Rister på hodet av Norge-bilder Ederer understreker at dette kun er et problem for kampene med lav interesse. – Selv kampene av mellomstor interesse, som Norge-Senegal, har ikke noe problem med å selge ut. Det er ingen håp for Norge-fans, fordi til og med nøytrale fans ønsker å se Haaland og Ødegaard. Foto: Privat Mange fotballfans venter til siste liten med å se an billettprisene.

Ederer mener vi er vitne til en stirrekonkurranse mellom Fifa og supporterne. – Hvis Fifa begynner å senke prisene på egen flate, vet alle at de vil ende med svært, svært lave priser. Så de er nødt til å stå på sitt. Dette er en «western stand-off» med supporterne som har bestemt seg for å vente.

Begge står klare til å trekke pistolen. Fifa har ikke besvart Nettavisens henvendelse i denne saken. Spår at prisen kollapser– Kommer vi til å se tomme seter under VM? – Nei, de har lært fra klubb-VM i fjor.

Der hadde de høye priser og senket dem helt i siste liten. Det endte i en PR-krise, sier Ederer og fortsetter: – For noen kamper vil prisene kollaps, kanskje i de siste 48 timene. Men Fifa vil trolig også gi bort billetter til lokale klubber og veldedige organisasjoner. Da er det mer krevende å saksøke dem.

Ederer viser til at den saudiarabiske ambassaden allerede har begynt å gi bort billetter til sine kamper, som i skrivende stund har tusenvis av ledige plasser. Økonomiprofessoren fra Østerrike har én siste beskjed på telefon fra Boston: – Jeg er veldig glad vi ikke har Norge i vår gruppe. Vi spilte mot dem i Nations League, og dere sørget for at vi ikke rykket opp. Men masse lykke til, Norge





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FIFA World Cup Dynamic Ticket Prices High Prices Third-Party Ticket Sellers Price Collapses

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