Fifa tredobler prisen på VM-finalebilletter til 304.000 kroner

Fifa har økt prisen på de beste tilgjengelige billettene til VM-finalen i sommer til 304.000 kroner. Dette er en tredobling av den tidligere prisen, som lå på 10.990 dollar. Prisene er basert på markedet, og Fifa president Gianni Infantino har uttalt at hvis priser er for lave, vil billettene bli videresolgt til mye høyere priser.

Ifølge nyhetsbyrået AP har det internasjonale fotballforbundet justert prisene på de mest eksklusive setene til finalekampen i East Rutherford utenfor New York. Tidligere var disse billettene kun tilgjengelige for blant annet rullestolbrukere, men nå er de igjen til salg for alle. Billetter til semifinalen 14. juli i Texas hadde en høyeste listepris på 11.130 dollar, tilsvarende drøyt 100.000 kroner. Det fantes også billetter i lavere kategorier til 4.330 dollar, 3.710 dollar og 2.705 dollar.

Seter til semifinalen dagen etter i Atlanta kostet 10.635 dollar, 3.545 dollar og 2.725 dollar. De dyreste her lå også på drøye 100.000 kroner. Gianni Infantino, president i Fifa, har tidligere uttalt at prisene er basert på markedet. I USA er det tillatt å videreselge billetter, og Infantino har argumentert med at hvis priser er for lave, vil billettene bli videresolgt til mye høyere priser.

Han har også påpekt at selv om Fifa sine priser er høye, ender de fortsatt opp på videresalgsmarkedet til enda høyere priser, noen ganger mer enn dobbelt så mye. På Fifas videresalgsplattform var billetter til finalen tilgjengelige fra 11.499.998,85 dollar, tilsvarende mer enn 106 millioner kroner. Fifa styrer ikke prisene på plattformen, og Infantino har uttalt at hvis noen legger ut billetter til finalen for to millioner dollar, betyr det ikke at noen vil kjøpe dem.

Han har også lovet å ta med seg en pølse og en cola til noen som skulle kjøpe en billett for to millioner dollar for å sørge for at de får en flott opplevelse





