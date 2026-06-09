Fifas hemmelighet: Hva skjer når ingen ser?

Fifas ledelse har vært styrt av to menn fra sveitsiske landsbyer de siste 28 årene. Gianni Infantino har klatret opp fra denne dalen til toppen av fotballens verdenscup. Men hva er hans bakgrunn, og hvordan har han nådd toppen?

I den lille fjellandsbyen hvor Fifa -lederen Gianni Infantino vokste opp, sier en lokal skrankeholder at reglene i Sveits gjør innsyn vanskelig og skatten er lav.

Dette er blant grunnene til at sportsorganisasjoner trives godt i landet. Fifa har hovedkvarter i Zürich og IOC i Lausanne, men hva som virkelig skjer er at de siste 28 årene er Fifa blitt styrt av to menn som vokste opp i hver sin sveitsiske landsby. Infantino klatret opp fra denne dalen til fotballens topp, men på en måte som var helt usannsynlig.

Han begynte å vise egenskapene som gjorde klatreturen mulig da han var baker og solgte Gianni-brød med oliven og soltørkede tomater. Men denne delen av livet hans er nesten fullstendig forsvunnet fra offentligheten, og de fleste sporene er blitt vist bort. Foto: Evelyn Hockstein, Reuters / NT





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