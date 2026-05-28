Financial News Summary

This news summary covers various financial updates, including the increase in income for Kveiteoppdretteren, the decline in profit before tax for Nordic Halibut, the strong performance of Hunter Group, the development of Andfjord Salmon, the financial results of Huddlestock Fintech, the financial results of Hav Group, and the cost-cutting program of SpareBank 1 Østfold Akershus.

Kveiteoppdretteren øker inntektene til 49,2 millioner kroner i første kvartal, mens resultat før skatt faller til et underskudd på 38,4 millioner kroner. Nordic Halibut minner om at selskapet fortsatt er i en oppbyggingsfase, og at resultatene vil svinge en del i denne perioden.

Rederiet Hunter Group har torsdag morgen lagt frem resultater for sitt sterkeste kvartal noensinne, ifølge en fersk rapport. Resultatet før skatt endte på 61,7 millioner dollar, opp fra minus 1,3 millioner dollar i samme periode i fjor. Andfjord Salmon utvikler oppdrettsanlegg på land på Andøya i Nordland, og regner med å selge sin første post-smolt i juni.

Huddlestock Fintech fikk et resultat før skatt på minus 12,2 millioner kroner i første kvartal, opp fra minus 18,6 millioner i samme periode i fjor. Hav Group har levert resultater for første kvartal torsdag morgen, med et resultat før skatt på 4,4 millioner kroner, opp fra minus 2,5 millioner i samme periode i fjor. Og SpareBank 1 Østfold Akershus har satt i gang et kostnadsprogram i morbanken for å styrke lønnsomheten og redusere bankens kostnadsbase





