Finansminister advarer mot ulovlig statsstøtte i drivstoffavgiftskutt

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) advarer om at de nylige avgiftskuttene for drivstoff kan være ulovlig statsstøtte. Dette kommer etter dialog med ESA, og Stoltenberg understreker risikoen for at bedriftene kan bli belastet i stedet for å hjelpes. Vedtaket ble truffet av Stortinget før påske, men Stoltenberg har tidligere advart om disse risikoene.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har utført en grundig analyse av de nylige avgiftskuttene for drivstoff, og resultatet er klart: det er stor risiko for at disse kuttene kan kvalifisere seg som ulovlig statsstøtte .

Dette kommer etter en tett dialog med ESA, som er overvåkingsorganet for EØS-avtalen. Stoltenberg understreker at en slik statsstøtte kan resultere i at de bedriftene som var ment å hjelpes, i stedet blir belastet med ytterligere kostnader. Han påpeker at dette er en alvorlig situasjon som kan ha langtrekkende konsekvenser for både næringslivet og staten. Stoltenberg har tidligere advart om disse risikoene, men vedtaket ble likevel truffet av Stortinget før påske.

Senterpartiet, Høyre, Frp og KrF gikk sammen om å redusere avgifterne, noe som førte til lavere priser på bensin og diesel fra 1. april. Det gjenstår fem kutt, blant annet for diesel og næringslivet, som er planlagt til å innføres 1. mai. Stoltenberg har i et brev til Stortinget vært tydelig på at disse vedtakene kan innebære ulovlig statsstøtte. Han har også oppfordret til å vurdere konsekvensene grundig før videre handlinger tas.

Dette er et komplekst spørsmål som krever en balansert tilnærming for å unngå negative effekter på både økonomien og miljøet. Stoltenberg understreker at det er viktig å følge de internasjonale reglene for å unngå unødvendige konflikter med EØS-avtalen. Han har også oppfordret til å finne alternative løsninger som kan støtte næringslivet uten å bryte med disse reglene.

Dette er et tema som vil bli debattert videre i Stortinget, og Stoltenberg vil fortsette å arbeide for å finne en løsning som er i overensstemmelse med både nasjonale og internasjonale regler





Stoltenberg: Kutt i CO2-avgiften trolig ulovligDialog med Esa tyder så langt på at avgiftskuttene for drivstoff er ulovlig statsstøtte, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

