Finanstilsynets nye krav til IKT-sikkerhet etter DORA-loven

Finanstilsynet har gjennomført stedlige IKT-tilsyn hos flere finansforetak for å kontrollere etterlevelse av DORA-loven. Rapporten belyser strengere krav til ledelsesforankring, leverandøroppfølging og praktisk testing av beredskap.

Finanstilsynet har den siste tiden gjennomført en serie med målrettede, stedlige IKT-tilsyn hos flere sentrale finansaktører i Norge, inkludert Fremtind Forsikring, Haugesund Sparebank, Landkreditt Bank og Storebrand Asset Management. Hensikten med disse tilsynene har vært å undersøke hvordan finansforetakene etterlever de nye kravene i lov om digital operasjonell motstandsdyktighet, kjent som DORA -loven, som trådte i kraft 1. juli 2025.

Denne loven markerer et taktskifte i reguleringen av finanssektorens digitale sikkerhet, og tilsynsrapportene gir nå et tydelig bilde av hvordan Finanstilsynet forventer at reglene tolkes og implementeres i praksis. Det er en alvorlig undertone i tilsynsmyndighetens tilbakemeldinger, da brudd på regelverket på sikt kan medføre omfattende overtredelsesgebyrer på opptil 50 millioner kroner. Et av de mest sentrale funnene i tilsynsrapportene er det tydelige kravet om at IKT-styringssystemer må være forankret i foretakets øverste ledelse og styre. Finanstilsynet uttrykte blant annet sterk kritikk mot et finansforetak som ikke nevnte DORA-loven med et eneste ord i sin reviderte IKT-håndbok. Dette ble tolket som et signal om at kravene ennå ikke var fullt ut integrert i foretakets styringssystemer. Tilsynet understreker at vedtatte retningslinjer ikke bare skal eksistere på papiret, men må operasjonaliseres gjennom aktive kontrollfunksjoner som verifiserer at kravene etterleves. Videre må finansforetakene gjennomføre grundige konsekvensanalyser knyttet til IKT-avbrudd; overordnede vurderinger er ikke lenger tilstrekkelige. Det kreves nå en langt høyere grad av detaljrikdom og konkrete risikovurderinger som gjenspeiler virksomhetens faktiske sårbarhet. For IKT-leverandører innebærer det nye landskapet betydelige endringer i hvordan de samhandler med sine kunder i finanssektoren. Finanstilsynet har gjort det klart at finansforetak ikke kan basere seg utelukkende på ISAE 3402-rapporter eller revisjonsuttalelser fra leverandører når de vurderer tredjepartsrisiko. De må utføre egne, aktive revisjoner og inneha rettigheter til dette i kontraktene. Dette skaper et nytt konkurransefortrinn: Leverandører som tilbyr full transparens, tilrettelagt testinfrastruktur og støtte til DORA-etterlevelse, vil stå langt sterkere i markedet. Videre må finansforetak utvise en selvstendig risikoforståelse. Eksempelet med Haugesund Sparebank viser at man ikke kan delegere ansvaret for IKT-vurderinger til konsern eller allianser; banken er selv juridisk ansvarlig for sin egen IKT-risiko. Avslutningsvis er det klart at beredskap og kontinuitet står øverst på agendaen. Tilsynet krever at testing av IKT-sikkerhet inkluderer realistiske verstefallsscenarier, og at gjenoppretting samt alternativ drift testes i praksis for å sikre en robust digital motstandsdyktighet i hele verdikjeden





