Finjord blir ny president i norsk skisport - lønnskutt og ny visepresident med politisk bakgrunn

Den 53‑årige Finnmark‑mannen Finjord ble valgt til president for norsk skisport på skitinget i Oslo. Sammen med visepresident Ida Pinnerød skal de lede en organisasjon i en krevende økonomisk situasjon, med lønnskutt fra 1,98 til 1,5 millioner kroner.

Finjord ble valgt ved akklamasjon på skitinget i Oslo på søndag, etter at valgkomiteen hadde foreslått ham som ny president for norsk skisport . Den 53‑årige fra Finnmark hadde blitt innstilt av komiteen som etterfølger av Tove Moe Dyrhaug, som har hatt toppvervet i flere år.

Finjord har en lang bakgrunn fra idretten, både som trener og som leder i flere organisasjoner. Han har tidligere fungert som trener for kvinnelandslaget i fotball, og han har hatt lederposter i både Finnmark Fotballkrets og Finnmark Skikrets. I sin tale til NTB understreket han hvor betydningsfull frivilligheten er for ham, og hvordan ski og fotball har en spesiell plass i hans hjerte.

Han fortalte om sin far, som bygde lysløypa i Øksfjord sammen med venner, og om stoltheten som følger med å skape muligheter for andre.



I valgkomiteens begrunnelse blir Finjord beskrevet som en landsdekkende kjent foredragsholder, med evnen til å skape energi, bygge lag og få folk med seg både på og utenfor idrettsarenaen. Som ny president får han med seg Ida Pinnerød fra Bodø som visepresident.

Pinnerød har solid erfaring fra både politikk og organisasjonsliv, og har tjent som ordfører i Bodø i åtte år. Sammen skal de lede en organisasjon som står overfor store økonomiske utfordringer. Valgkomiteen har foreslått å redusere presidentens godtgjørelse fra 1,98 millioner til 1,5 millioner kroner, for å vise moderasjon i en krevende økonomisk situasjon. Den nye lønnen på 1 502 039 kroner innebærer en reduksjon på 477 921 kroner sammenlignet med Dyrhaugs lønn.

Finjord har sagt at motivasjonen for å påta seg vervet er å bidra til utviklingen av norsk skiidrett, og at han har respekt for de økonomiske vurderingene som må gjøres.



Det foreslåtte lønnskuttet har blitt omtalt som et viktig signal fra styret om at økonomisk ansvarlighet skal prioriteres. Samtidig understrekes det at lønnsnivået fortsatt anses som rimelig for et ansvarskrevende verv som krever mange arbeidshelger, spesielt i vintersesongen, når representasjonsoppgaver og intern administrasjon er mest påkrevd.

Finjord og Pinnerød vil nå gå i gang med å sette i gang en strategi for å styrke både grenene innen ski og foreningen som helhet, med fokus på bærekraft, økt deltakelse og bedre ressursbruk. De har også lovet å holde et tett dialog med medlemsklubbene og med de frivillige som utgjør ryggraden i norsk skisport. Ved å kombinere sin bakgrunn fra fotballadministrasjon med dyp kunnskap om skikretser, håper Finjord å bringe nye perspektiver og innovative løsninger til organisasjonen.

Samtidig vil visepresidenten bruke sin politiske erfaring til å sikre gode relasjoner med myndigheter og sponsorer, slik at skiidretten kan fortsette å vokse i en tid der økonomisk press er en realitet for mange idrettsforbund





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