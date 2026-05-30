Finland i VM-finale i ishockey, Carlsen taper igjen, og Molde vinner under ny trener

Flere viktige sportsbegivenheter i løpet av lørdag: Finland slo Canada og er i ishockey-VM-finalen, Magnus Carlsen tapte i sjakk og vekket spørsmål om fokus, Molde vant med Sindre Tjelmeland som ny trener, Carolina Hurricanes nådde Stanley Cup-finalen, og norske Kristoffer Venturaocles ut i PGA-turneringen. OL Lyonnes ble franske mestre i kvinnefotball.

Finland møter vertsnasjonen Sveits i VM-finalen i ishockey søndag etter at Canada ble slått 4-2 i semifinalen lørdag kveld. Norges VM-lag får dermed et nytt møte med Canada i bronsekampen samme dag.

Norge var kun 99 sekunder fra seier over Canada i gruppespillet, men tapte til slutt 5-6 etter forlengning. I sjakk måtte Magnus Carlsen tåle en ny Nedtur under Norway Chess da han lørdag tapte for Wesley So. Carlsen gav opp etter 58 trekk og om lag fire timer ved brettet, bare noen minutter etter at Paris Saint-Germainavgjorde mesterligafinalen mot Arsenal på straffespark.

Under turneringen vurderte Carlsen å bytte ut sjakkpartiet med fotball på en av skjermene i lokalet, noe som skapte debatt om hans fokus. Sjakkeksperten Maud Rødsmoen stilte spørsmål om hvorvidt Carlsen var konsentrert, spesielt etter at han selv avslørte at han hadde glemt mye av forberedelsene til partiet. Carlsen brukte mer tid i starten enn mot sin motstander, og etter to timer var differensen fortsatt tydelig.

Selv om han en periode satte opp tempoet, fikk Wesley So et stadig større overtak til slutt. Carlsen har hatt en svak start på årets Norway Chess med bare én seier og tre tap på fem partier og ligger sist blant de seks deltakerne. I fotball fikk Sindre Tjelmeland sin debut som hovedtrener for Molde da de slo Sandefjord 2-1. Fredrik Gulbrandsen åpnet scoringen etter fem minutter, og Eirik Hestad doblet ledelsen i 57. minutt.

Selv om Sandefjord reduseret til 1-2, holdt Molde unna. Tjelmeland, som kom fra Lech Poznan, hadde tiltrått som Molde-trener først denne uken etter å ha fullført sesongen i Polen. I ishockey sikret Carolina Hurricanes en plass i Stanley Cup-finalen med en avgjørende 6-1-seier over Montreal Canadiens i den femte semifinalekampen. Taylor Hall og Logan Stankoven var hovedrollene med ett mål og to assists hver, og målvakt Frederik Andersen hadde en redningsprosent på 96.

Carolina venter nå mot Vegas Golden Knights i finalen, som begynner på hjemmeis i Raleigh 2. juni. I golf mislyktes Kristoffer Ventura med å klare cuten på PGA-turneringen i Texas. Etter en upålitelig start med par og bogeyer, noterte han seg en eagle på hull elleve, men tre bogeys på de følgende hullene gjorde at han gikk runden på par. Med en cut på to slag under par ble han utelukket fra de siste rundene.

Viktor Hovland, vinner i 2023, kommer heller ikke til å stille. Erikanalens golfekspert Marius Thorp uttrykte skuffelse over å bare ha én nordmann igjen i turneringen. I fransk kvinnefotball sikret OL Lyonnes sin 19. mesterskapstittel med en dominerende 5-0-seier over Paris FC i finalen foran 28.000 tilskuere





