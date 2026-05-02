Finland leder an – Jonas Lovv på 18. plass før Eurovision

Den finske duoen Pete Parkkonen og Linda Lampenius er nå favoritter til å vinne Eurovision Song Contest. Norge ligger foreløpig på en 18. plass med Jonas Lovv.

Finske Pete Parkkonen og Linda Lampenius er nå ansett som de største favorittene til å vinne Eurovision Song Contest i Wien den 16. mai. Ifølge bettinglistene på både Eurovision world og Oddschecker leder Finland an, med Hellas på andreplass og Danmark på tredje.

Norges representant, Jonas Lovv, ligger foreløpig på en 18. plass, mens Sveriges Felicia befinner seg på en syvendeplass. Den finske duoen stiller med låten «Liekinheitin», som betyr flammekaster på norsk, og lover et spektakulært show som kombinerer elementer fra rock, klassisk musikk og dance. Linda Lampenius er en internasjonalt anerkjent klassisk fiolinist med en imponerende karriere. Hun begynte sin musikalske reise i Helsinki Junior Strings allerede som åtteåring og utviklet seg senere til artisten Linda Brava.

Gjennom årene har hun turnert verden rundt, gitt ut flere soloalbum og opptrådt på prestisjetunge scener, inkludert Nobels fredspriskonsert i Oslo. Lampenius har også skapt oppmerksomhet utenfor musikken, blant annet gjennom en fotoshoot for Playboy og en gjesterolle i den populære TV-serien «Baywatch». Pete Parkkonen fikk sitt gjennombrudd i det finske talentprogrammet «Idols» i 2008, hvor han oppnådde en tredjeplass. Siden den gang har han etablert seg som en av Finlands mest fremtredende stemmer innen pop og soul, ifølge Sortiraparis.com.

Samarbeidet mellom Lampenius og Parkkonen er nytt, da de aldri hadde møttes før de bestemte seg for å delta i Eurovision. Lampenius, som også har bidratt til å skrive låten, mente at Parkkonen var den perfekte artisten til å fremføre den, og han aksepterte utfordringen med glede. Låten «Liekinheitin» er dypt personlig for Lampenius, og er inspirert av hennes tidligere liv før hun fant stabilitet og lykke i ekteskapet for rundt 20 år siden.

Hun beskriver sin tidligere oppførsel som en «flammekaster» – tiltrekkende og fascinerende, men også distansert og redd for å bli forlatt. Hun fortalte til AFP at hun lot folk bli forelsket i seg, men holdt dem på avstand av frykt for at de skulle forlate henne når de virkelig kjente henne. Tanken på å vinne Eurovision gir Lampenius gåsehud, og hun uttrykker stor entusiasme for konkurransen. Duoen skal opptre i den første semifinalen tirsdag 12. mai.

Finland har kun vunnet Eurovision én gang tidligere, i 2006 da Lordi stakk av med seieren. Til tross for denne ene triumfen, har landet dessverre endt sist i konkurransen hele 11 ganger. I fjor oppnådde Finland en 11. plass med Erika Vikman og låten «Ich Komme». Årets konkurranse har et litt redusert antall deltakere, med kun 35 land, som følge av at Nederland, Island, Spania, Slovenia og Irland har trukket seg i protest mot Israels deltakelse.

Jonas Lovv representerer Norge i årets konkurranse, og hans prestasjon vil bli fulgt nøye med av norske Eurovision-fans. Det er spennende å se om Finland kan bryte sin trend med mange bunnplasseringer og sikre seg en ny seier, eller om Jonas Lovv kan overraske og bringe seieren hjem til Norge. Konkurransen i år ser ut til å bli svært jevn, og det er mange sterke bidrag å velge mellom.

Den finske duoens unike kombinasjon av klassisk fiolin og moderne pop/rock kan vise seg å være nøkkelen til suksess, og deres personlige og emosjonelle låttekst resonnerer med mange lyttere. Det blir en spennende Eurovision-finale i Wien





