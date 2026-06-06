Finnmark brenner - 27,6 grader i Alta

Finnmark har opplevd en varm fredag med rekordhøye temperaturer. Vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør forklarer at det er vanlig at temperaturene varmer opp i løpet av dagen, og at de varmeste temperaturer ofte kommer ut over ettermiddagen.

Mellom klokka 15 og 16 fredag ble det målt hele 27,6 grader i Alta. Det er den høyeste temperaturen som er målt i Norge så langt i år.

På sommeren varmes bakken opp i løpet av dagen, så de varmeste temperaturene kommer gjerne ut over ettermiddagen, forklarer vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt. Det er varmt i Finnmark idag! Nyrud har med 27,2 grader satt ny årsrekord for temperatur. Den tidligere rekorden tilhørte Kongsberg og var på 26,5 grader.

Alta og Karasjok er heller ikke langt unna og før dagen er omme kan Finnmark ha årets tre høyeste temperaturmålinger. Det blir ikke fullt like varmt i dag, fordi det vil være mer skyer. Men det blir fortsatt gode sommertemperaturer, og det kan bli opp mot 25 grader. Utover søndagen venter et lavtrykk fra Sverige, som vil bevege seg inn over Nord-Norge og nord i Trøndelag.

Det betyr mer grått vær og perioder med regn. Nærmere seg: Et lavtrykk er på vei fra Sverige, og vil nå Norge i løpet av søndagen. Det ser ikke ut til å bli kraftige byger, men helt sør på Finnmarksvidda på søndag er det størst potensiale for mye nedbør. Her følger vi situasjonen nøye.

Det er spredte byger stort sett over hele landet, både nå på morgenen og utover dagen. Når sommervarmen slår til, gjelder det å være forberedt. Dette er meteorologens beste tips for å takle de høye temperaturene. Østlandet kan forvente seg flere ettermiddagsbyger og mulig torden lørdag.

Skattør har likevel håp for de kommende dagene. - Det er ikke kraftige byger, og det vil være lange perioder med opphold mellom bygene med mulighet for sol.





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