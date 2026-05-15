Finnmark og Latvia: Farevarsler om mulig dronetrussel

Nødetatene i Finland har sendt ut et farevarsel om en mulig dronetrussel i fylket Nyland, helt sør i landet, der også hovedstaden Helsinki holder til. Det latviske forsvaret sendte også ut en advarsel om en mulig trussel mot landets luftrom. Innbyggere i grenseområdene Balvi, Ludza, Krāslava og Rēzekne fikk varsel om å søke tilflukt innendørs, samt å lukke dører og vinduer.

Nødetatene i Finland har sendt ut et farevarsel om en mulig dronetrussel i fylket Nyland , helt sør i landet, der også hovedstaden Helsinki holder til.

Det beveger seg muligens et farlig ubemannet luftfartøy, altså en drone, i området. Folk i området oppfordres til å gå innendørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen er over. Hvis du ikke kommer deg innendørs, finn et sted med mest mulig beskyttelse. Det latviske forsvaret sendte også ut en advarsel om en mulig trussel mot landets luftrom.

Det er ukjent om hendelsene er relaterte. Innbyggere i grenseområdene Balvi, Ludza, Krāslava og Rēzekne fikk varsel om å søke tilflukt innendørs, samt å lukke dører og vinduer. Jagerfly fra Nato er koblet på. Forsvaret skriver videre at luftrommet overvåkes kontinuerlig sammen med NATO-allierte, og at luftvernkapasiteten på østgrensen er styrket med ekstra enheter.

Så lenge Russlands aggresjon i Ukraina pågår, er det mulig at slike tilfeller gjentar seg





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drone Trussel Fare Nyland Helsinki Balvi Ludza Krāslava Rēzekne NATO Russia Ukraine Drone Trussel Fare Nyland Helsinki Balvi Ludza Krāslava Rēzekne NATO Russia Ukraine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mens mange gleder seg over sommeren, er det et skittent vær for gamereMed utgangspunkt i prognosene fra Meteorologisk institutt, er det muligens et riktigt hardt og kaldt vær for gamere i landet. Hvis man ser på det mest gunstige scenarioet, kan det regnes med regn over det meste av landet, særlig i Øst-Finnmark, med temperaturer ned mot ti grader. Innholdsfortegnelsen til artikkelen nevner også «merkbart over det hele» og «7.mai-vær».

Read more »

Eierskapets framtid i Sevilla FC: Jose Juan Romero som en mulig ny trenerSelv om den kommende eierskapets bestemte retning ennå ikke er fastslått, oppstår spekulasjonene allerede om en eventuell ny trener når Jose Juan Romero og Sergio Ramoss transaksjon blir realisert. Med Romero at øverst på listen kan det tas et nytt steg i en ny æra for klubben samtidig som det vil forvandle det sportslige miljøet. Hans erfaring, lederegenskaper, sult og kjennskap til andalusisk fotball gjør at Romero er et realistisk alternativ for klubben.

Read more »

Felleskjøpet Verdal: Tønner med maursyre har veltetVERDAL: PolitIet melder like etter klokka 17 om at nødetatene er på Felleskjøpets mottak på havna i Verdal i forbindelse med en ulykke.

Read more »

Værvarsel for 17. mai: Blandet vær og moderate temperaturerEn detaljert gjennomgang av været på nasjonaldagen over hele Norge, fra snø på Svalbard til behagelige temperaturer i Finnmark og usikkerhet i Oslo.

Read more »