Finnmarks utvikling bremses av reindriftens særstatus

Mens Finnmark står overfor store industriprosjekter og økt aktivitet, hemmer reindriften utbygging og skaper konflikter. Er tiden kommet for å revurdere reindriftens forrang?

Finnmark har i flere tiår vært preget av nedlegging, fraflytting og forgubbing. Men nå skjer det mye nytt. Nussir-gruven i Repparfjorden åpner neste år og skal utvinne kobber, gull og sølv.

Behovet for kritiske mineraler øker globalt, og dette gir Finnmark sårt etterlengtede arbeidsplasser samtidig som Vesten får mer kontroll over mineralressursene. Forsvaret bygger opp Finnmarksbrigaden med 3500-4500 soldater stasjonert i Sør-Varanger og Porsanger, noe som skaper positive ringvirkninger for næringslivet. Statnett forsterker strømnettet gjennom Finnmarkspakken, og Melkøya skal elektrifiseres. Alt dette er velkomne tiltak for en region som har sett seg nødt til å kjempe for hver eneste utbygging





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Finnmark Reindrift Industri Konflikt Utbygging

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