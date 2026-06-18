Fire nye dokumentarer får støtte - én forteller historien om Peder Angel Langen

Norsk filminstitutt gir produksjonsstøtte til fire dokumentarer, blant annet en om Peder Angel Langen som tok sitt eget liv etter år med mobbing. Filmen lages av regissør Sverre Kvamme, som tidligere vant Amanda for Nattbarn.

Norsk filminstitutt har tildelt produksjonsstøtte til fire nye dokumentarfilmer, og en av dem har et spesielt gripende tema. Filmen 'Peder Angel' handler om Peder Angel Langen , en ung gutt som tok sitt eget liv i 2024 etter år med alvorlig mobbing.

Regissør Sverre Kvamme, som tidligere vant Amanda-prisen for dokumentaren 'Nattbarn' i 2021, står bak denne filmen. I arbeidet med 'Peder Angel' forsøker Kvamme å forstå hvordan mobbingen kunne drive et ungt menneske til det ytterste. Peder Angel var musikalsk og teaterinteressert, og som 14-åring nådde han finalen i 'Norske Talenter'. Likevel ble han utsatt for grusomme kommentarer som 'Du er stygg, ingen liker deg, gå og heng deg'.

Historien om hans død utløste en omfattende debatt om mobbing og psykisk helse i norske skoler. Filmkonsulent Charlotte Røhder Tvedt uttaler at regissøren har evnen til å se menneskene bak og fremheve både systemkritiske og mellommenneskelige aspekter. Filmen har fått 1,9 millioner kroner i støtte, og planlagt premiere er tredje kvartal neste år. De andre dokumentarene som mottar støtte, tar for seg ulike samfunnstemaer.

'Repetition Of Our Tears For A Dear One Who Departed' av en iransk flyktningtegner skildrer pårørendes møte med døde etter opprørene i Iran i 2023, sett fra en av de dødes perspektiv. En annen dokumentar, med tittelen 'Selvhjelpens mørke side', følger fire unge telefonselgere gjennom et selvhjelpsprogram på jakt etter bedre selvforståelse. Denne filmen har fått 1,6 millioner kroner i støtte. I tillegg er det en dokumentar om den iranske flyktningen og tegneren Ali Dorani, som nå bor i Norge.

Alle filmene har mottatt støtte for å gi publikum nye perspektiver på samfunn, mennesker og samtid, ifølge filminstituttets direktør Kjersti Mo. Regissør Sverre Kvamme har tidligere uttalt at det er omstridt å snakke om selvmord i mediene, men at åpenhet kan bidra til å fordrive mørket. Han påpeker at flere dør i selvmord enn i trafikken, og at strategien med taushet ikke fungerer. Med filmen om Peder Angel håper han å skape debatt og forståelse for et vanskelig tema.

Dokumentaren 'Nattbarn', som Kvamme lagde sammen med Petter Aaberg, vant publikumspris under filmfestivalen i Haugesund og Amanda-prisen. Nå skal han igjen utforske et tungt emne, denne gangen med fokus på mobbingens konsekvenser. Filmen forventes å bli en viktig bidragsyter til den offentlige samtalen om psykisk helse og skolemiljø i Norge





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Dokumentar Mobbing Selvmord Norsk Filminstitutt Peder Angel Langen

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