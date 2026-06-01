Fire personer reddet fra oversvømte gruven i Laos etter 11 dager

Fire personer fra den oversvømte gruven i Xaisomboun-regionen i Laos klarte å svømme ut helt på egen hånd etter å ha vært fanget i grotten i 11 dager. De hadde gått inn i grotten på leting etter gull da kraftig regn førte til en voldsom økning i vannstanden og blokkerte utgangen.

Fire personer fra den oversvømte gruven i Xaisomboun-regionen i Laos klarte å svømme ut helt på egen hånd etter å ha vært fanget i grotten i 11 dager.

De hadde gått inn i grotten på leting etter gull da kraftig regn førte til en voldsom økning i vannstanden og blokkerte utgangen. De fire overlevende, som inkluderer en 23 år gammel laotisk barberer, Mee Singfamalai, hadde navigert seg gjennom smale og farlige tunneler på rundt 260 meter fra kammeret der de ble funnet til huleåpningen.

De hadde vært der lenge, og vannet hadde tørket ut, og det var for kaldt der inne, så de bestemte seg for å krype seg ut. De hadde navigert seg gjennom smale og farlige tunneler på rundt 260 meter fra kammeret der de ble funnet til huleåpningen, en avstand som tilsvarer høyden på en 78-etasjers bygning. De klamret seg til håpet om å bli gjenforent med sine kjære for å avlede seg fra sulten.

Redningsmannskaper jobber fortsatt på å finne de to personer som sitter fast inne i grotten





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oversvømte Gruven Laos Grotten Redningsarbeid Overlevende

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dagens nyheter: Siktet i Lørenskog-forsvinningen, redningsaksjon i Laos, og droneangrep i RusslandEn norsk statsborger er siktet i saken om Anne Elisabeth Hagens forsvinning. Fire personer reddet ut av oversvømt hule i Laos. Droneangrep mot russisk tankskip og oljedepot. Dødelig trafikkulykke i Afghanistan. Trumps helseundersøkelse viser god helse.

Read more »

Fire menn reddet ut av oversvømt hule i Laos etter ti dagerYtterligere fire mennesker som har vært fanget i en oversvømt hule i Laos i ti dager, er reddet ut, ifølge thailandske redningsmannskaper.

Read more »

Laos: Fire menn reddet ut av oversvømt huleYtterligere fire mennesker som har vært fanget i en oversvømt hule i Laos i ti dager, er reddet ut, ifølge thailandske redningsmannskaper.

Read more »

Fem av syv mennesker funnet etter overveldende tunnelulykke i LaosRedningsmannskaper fra Laos og Thailand har jobbet på spreng for å finne de sju menneskene som ble fanget i en oversvømmet hule i Laos.

Read more »