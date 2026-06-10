Fire Point tester billigere og masseproduserbart alternativ til Patriot-systemet

Den ukrainske våpenprodusenten Fire Point har testet et nytt bakke-til-luft-missil som skal være et billigere og masseproduserbart alternativ til det amerikanske Patriot-systemet. I forrige uke ble minst 22 mennesker drept i et massivt angrep mot Ukraina.

Den ukrainske våpenprodusenten Fire Point sier den har testet et nytt bakke-til-luft-missil som skal være et billigere og masseproduserbart alternativ til det amerikanske Patriot-systemet. I forrige uke ble minst 22 mennesker drept i et massivt angrep mot Ukraina.

Fire Point-gründer Denys Shtilierman sier selskapets FP-7.x-missil kan masseproduseres fra august. Medgründer Denys Shtilierman beskriver testen som «ganske vellykket» i et intervju med Financial Times. Selskapet sier missilet skal kunne brukes mot russiske ballistiske missiler og droner til en brøkdel av prisen for vestlige systemer som Patriot og det fransk-italienske SAMP/T. Masseproduksjon kan starte i august, avhengig av levering av en infrarød søker fra tyske Diehl Defence. Ferdige missiler kan være klare i 2027.

Resten av luftvernsystemet, kalt Freyja, skal leveres av europeiske partnere. Fire Point vil ikke si hvem selskapet samarbeider med, men europeiske og ukrainske tjenestepersoner sier det har vært samtaler med blant andre Hensoldt, Thales, Leonardo og norske Kongsberg. Shtilierman sier FP-7.x vil koste 700.000 dollar, mot 3,8 millioner dollar for et Patriot PAC-3-missil. Fire Point skal kunne produsere tre missiler om dagen fra august.

Ukrainas tidligere utenriksminister Dmytro Kuleba sier tilliten til Patriot-systemet er svekket. Missileksperter understreker at systemet neppe blir en fullgod erstatning for Patriot, men kan styrke Ukrainas luftvern, ifølge FT. – Kanskje «supplement» er en bedre formulering enn «erstatning», sier Tom Karako ved CSIS i Washington. – Når man står overfor hele spekteret av trusler, trenger man mange forskjellige verktøy, legger han til





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