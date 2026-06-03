Fire Points gjennomfører prøveflyging av ballistisk rakett

Ukrainas største rakett- og droneprodusent, Fire Points, har gjennomført en prøveflyging av en ballistisk rakett som skal være grunnsteinen i et nytt rakettforsvar.

Ukraina s største rakett- og droneprodusent, Fire Points , har gjennomført en prøveflyging av en ballistisk rakett som skal være grunnsteinen i et nytt rakettforsvar. Dette er en viktig test som skal være grunnlaget for det fremtidige Freyja-systemet for å avskjære ballistiske raketter.

Raketten er en variant av selskapets ballistiske rakett FP7, som er under utvikling og også skal kunne brukes mot bakkemål. Varianten som nylig ble testet, er utviklet for å avskjære ballistiske raketter. Raketten utgjør imidlertid bare en del av et rakettforsvarssystem. Analytikere sier de mest komplekse delene er radarene på bakken og målstyringssystemene i rakettene.

Siden fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022 har Russland utført en rekke angrep med ballistiske raketter. Fire Points er i samtaler med andre europeiske selskaper for å utvikle et forsvarssystem som kan skyte ned supersoniske ballistiske raketter og være et rimeligere alternativ til USAs Patriot-raketter





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Fire Points Ballistisk Rakett Freyja-Systemet Ukraina Russland

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