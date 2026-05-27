Fire Pompe-pasienter i Norge får avslag på livsviktig medisin

Fire personer med Pompes sykdom i Norge får ikke medisin fordi helseregionene mener prisen er for høy. En av dem er 23 år og har allerede hjerteskader.

I Norge er det fire pasienter med Pompes sykdom som ikke får medisin. En av dem er Johnny Johansen, som har levd med diagnosen i 19 år og får fortsatt behandling fordi han startet før regelen endret seg.

Men for tre andre voksne og en 23 år gammel mann er svaret nei. Årsaken er prisen. Medisinen koster 3,67 millioner kroner per år per pasient, og Beslutningsforum, som består av direktørene i de fire helseregionene, har vurdert at kostnaden per kvalitetsjusterte leveår er 25 millioner kroner. Det er for mye, ifølge dem.

Johnny Johansen var skipper på Oslo-fergen og senere tømrer. Han merket tidlig at han var svakere enn andre, men det var først i 2007 at han fikk diagnosen. Sykdommen hadde allerede gitt ham lunger som var helt svarte på røntgen. Etter en lang kamp fikk han medisiner i 2011, og i dag drypper Myozyme inn i kroppen hver fjortende dag via en veneflon.

Han er sikker på at medisinen har reddet livet hans. Kona Grethe forteller om tøffe tak, med hyppige sykehusinnleggelser og redsel for fremtiden. Men for den yngste pasienten, en 23 år gammel mann, er situasjonen annerledes. Han fikk påvist hjerteskader i vinter, men likevel ble det avslag.

Årsaken er den samme: prisen. Legemiddelselskapet Sanofi opplyser at de fleste europeiske land gir medisin til Pompe-pasienter, men i Norge er tallet fire - og bare én får behandling. Pasientene føler seg oversett, og pårørende reagerer sterkt. Johnny og kona håper på en snuoperasjon, men foreløpig er fremtiden usikker for dem som ikke får den livsviktige medisinen





