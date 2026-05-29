Fire russ registrert med alvorlig øyeskade fra laser

Oslo universitetssykehus har nå behandlet fire russ med alvorlig øyeskade på grunn av laserlys. Legene advarer om varige synsskader og ber russen om å slå av laserne umiddelbart.

Sykehuset har nå registrert fire russ med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Fredag behandlet øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) nok en russ med alvorlig øyeskade.

Samtidig har avdelingen fått henvist ytterligere én pasient fra en annen øyeavdeling i Helse sør-øst. Overlege og øyespesialist Ingar Stene-Johansen sier i en melding til NTB at totalt har de nå registrert fire russ som har fått alvorlig øyeskade i skarpsynsområdet der laser mistenkes som årsak. Han oppfordrer sterkt: Slå av laserne nå. Lederen for øyeavdelingen ved OUS, professor Morten C. Moe, understreker at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet.

Slike skader har skjedd flere ganger i løpet av relativt kort tid og på ulike steder i regionen. Derfor er det stor fare for at andre russ også kan komme til å miste skarpsynet. Vi ber innstendig russen om å skru av laserne til vi vet mer, sier Moe. På under to uker har to russ fått alvorlige øyeskader etter å ha blitt truffet av laserlys under russefeiringen.

Én russ i Agder mistet synet, mens en russ i Oslo frykter varige øyeskader etter en netthinneblødning. Hendelsene har utløst bekymring blant helsemyndigheter og skolemiljøer. Øyeavdelingen ved OUS behandler nå flere pasienter med lignende skader, og det er uklart om flere vil komme. Spesialistene advarer om at laserlys kan forårsake permanent synstap, og de ber alle russ om å være forsiktige.

Det er også sendt ut varsler til politi og skoler i regionen for å forebygge flere ulykker. Russetiden er en høytid for feiring, men denne gangen har den ført til alvorlige konsekvenser. Myndighetene oppfordrer til ansvarlig oppførsel og minner om at laserpekere ikke er leketøy. Helsedirektoratet har også engasjert seg i saken og vurderer tiltak for å redusere risikoen.

De minner om at det er ulovlig å rette laser mot personer, og at slike handlinger kan straffes. For de rammede russene er det en tøff tid, med usikkerhet om hvorvidt synet vil komme tilbake. Leger jobber nå med behandling, men skadene kan være varige. I mellomtiden oppfordres alle til å rapportere mistenkelig bruk av laser til politiet.

Dette er en alvorlig påminnelse om at feiring må skje med omtanke for egen og andres helse





