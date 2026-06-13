Lionel Messi, Guillermo Ochoa, Luka Modric og Cristiano Ronaldo var alle spillere i VM 2006. De har gått gjennom store endringer i verden siden da. Messi debuterte for Argentina i 2005 og ble utropt til Argentinas nye redning. Han scoret 1 og serverte 1 assist i 6-0-seieren mot Serbia-Montenegro. Messi startet i den påfølgende kampen mot Nederland, mens han ble byttet ut i åttendedelsfinalen mot Mexico. Han klarte imidlertid ikke å score eller gi assist. Argentina ble slått ut av vertskapet Tyskland i kvartfinalen på straffer.

Fire spillere fra VM 2006 kjemper fortsatt i VM. De har gått gjennom store endringer i verden siden da. Messi debuterte for Argentina i 2005 og ble utropt til Argentina s nye redning.

Han scoret 1 og serverte 1 assist i 6-0-seieren mot Serbia-Montenegro. Messi startet i den påfølgende kampen mot Nederland, mens han ble byttet ut i åttendedelsfinalen mot Mexico. Han klarte imidlertid ikke å score eller gi assist. Argentina ble slått ut av vertskapet Tyskland i kvartfinalen på straffer.

Det var en tid da VM og Guillermo Ochoa ikke gikk hånd i hånd. Ochoa var et stort keepertalent i Mexico i 2006, men konkurransen mellom målene var stor i det nordamerikanske landet. Oswaldo Sanchez var det klare førstevalget. Landslagstrener Ricardo La Volpe ønsket imidlertid en ung keeper for å sikre fremtiden, og derfor ble det besluttet å hente Ochoa fra CF América til finalerunden.

Ochoa kom heller ikke i aksjon i VM, da veteranen Sanchez var en trygg siste utvei for Mexico, som nådde åttendedelsfinalen mot Argentina. Det var Ochoas første møte med Lionel Messi, som ble byttet ut i den kampen, mens den meksikanske keeperen satt trofast på benken som et håp for fremtiden. Guillermo Ochoas VM 2006: Satt på benken i alle fire kampene.

Det var en helt fersk Luka Modric som steg inn på VM-scenen for første gang i karrieren i 2006. Noen måneder tidligere hadde Modric debutert på landslaget for Kroatia, og på den tiden var det få som hadde forventet å se det store talentet i VM. Men i løpet av kort tid ble Modric en fast del av landslaget, og derfor fikk han faktisk spilletid i alle fire testkampene før VM. Dermed var veien til VM-troppen banet.

Ved VM i 2006 måtte Modric imidlertid starte bra, da han satt på benken gjennom hele åpningskampen mot Brasil, som Kroatia tapte 0-1. Landslagstrener Zlatko Kranjcar valgte å bruke Modric i de to påfølgende kampene, som ble byttet ut mot Japan og Australia. Begge kampene endte uavgjort, og Kroatia ble derfor slått ut av VM i gruppespillet. Men det var starten på en flott karriere for Modric, som fikk viktig VM-erfaring, som han har nytt godt av i 20 år.

Lionel Messi, Guillermo Ochoa og Luka Modric var alle relativt nye på sine respektive landslag da VM i 2006 startet. Situasjonen var imidlertid annerledes for Cristiano Ronaldo, som allerede var en av profilene på det portugisiske landslaget. Ronaldo hadde debutert for landslaget tre år tidligere i 2003, og derfor var han også en del av EM i 2004 på hjemmebane, der Portugal tapte finalen.

Ronaldo kom til VM i 2006 som en stor stjerne, ettersom han allerede hadde sparket døren opp på Old Trafford med Manchester United, og derfor var forventningene høye til det portugisiske vidunderbarnet. Det var også et historisk VM sett med portugisiske øyne, da de nådde semifinalen etter flere dramatiske kamper underveis. Det var blant annet i 2006 at Ronaldo ble satt i fokus for et frekt blikk etter at Wayne Rooney ble utvist i kvartfinalekampen mellom Portugal og England.

Ronaldo var svært ivrig etter å få Rooney utvist etter en felling, og dette satte umiddelbart i gang spekulasjoner om dårlig atmosfære mellom de to Manchester United-stjernene. Ronaldo endte også opp med å score det avgjørende sparket i straffesparkkonkurransen mot England, hvor han umiddelbart pekte mot himmelen og sendte et kyss. Ronaldo hadde mistet faren sin noen måneder tidligere.

Det endte imidlertid ikke med en VM-tittel, ettersom Ronaldo og co. ble slått ut i semifinalen av Frankrike, mens de tapte mot vertene fra Tyskland i bronsekampen. Ronaldo scoret ett enkelt mål i VM i 2006 i en 2-0-seier over Iran i gruppespillet





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