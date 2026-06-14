Firebarnsmor i Rendalen kjemper med defekt Samsung‑vaskemaskin fra Elkjøp

Karoline Lilletjernbakken har flere måneder forsøkt å få reparert en ny Samsung‑vaskemaskin kjøpt på Elkjøp. Manglende oppfølging fra både Elkjøp og Samsung har ført til frustrasjon for moren som har barn i alle aldre. Forbrukerrådet og TV 2‑programmet "Hjelp deg" har gått inn i saken.

Karoline Lilletjernbakken, firebarnsmor fra Rendalen, har i flere måneder stått overfor et alvorlig problem med en ny Samsung ‑vaskemaskin hun kjøpte på Elkjøp for 7 864 kroner.

Maskinen fungerte som den skulle ved levering, men kort tid etterpå oppsto en kraftig ulyd og skrapelyder som gjorde den ubrukelig. Lilletjernbakken tok kontakt med Elkjøp, som lovet at de skulle involvere Samsung og sende en servicetekniker. Etter to uker fikk hun imidlertid beskjed om at hun selv måtte ta saken direkte med Samsung, til tross for at Elkjøp allerede hadde opprettet et servicenummer.

På tvers av flere telefoner og e‑poster har hun opplevd å bli henvist fra en kundebehandler til en annen uten at noen faktisk har fulgt opp saken. Dette har ført til at klær har hopet seg opp i hjemmet hennes, noe som er særlig vanskelig for en mor med en baby på åtte uker og tre andre små barn.





Forbrukerrådet har blitt kontaktet, og fagsjef Thomas Iversen poengterer at reklamasjonsfristen på en vaskemaskin er fem år etter loven, mens produktgarantien fremkommer på kvitteringen. Iversen kritiserer Elkjøp for å ha lovet en løsning uten å levere, og understreker at saken bør løses raskt - enten ved å reparere maskinen eller ved å refundere kjøpesummen slik at kunden kan erstatte den. Samsung har uttalt at de tar alle kundehenvendelser på alvor, men har ikke kommentert detaljene i denne enkeltsaken.

TV 2‑programmet "Hjelp deg" har også grepet inn, og har både kontaktet Samsung og Elkjøp for å kartlegge hva som har gått galt.



Elkjøps kommunikasjonsrådgiver Joachim Barth har innrømmet at interne rutiner for oppfølging av pågående servicesaker ikke ble fulgt, og at kunden derfor ikke har fått tilstrekkelig informasjon eller oppfølging. Barth sier at Elkjøp nå ser nærmere på saken internt for å hindre lignende problemer i fremtiden, og at de vil forbedre håndteringen av servicehenvendelser.

På tross av den lange og frustrerende prosessen uttrykker Lilletjernbakken nå lettelse over at saken er på vei mot en løsning, og takker de som har bistått. Hun håper at erfaringen kan bidra til bedre service for andre forbrukere i lignende situasjoner





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