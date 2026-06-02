Firkløverregjeringen presentert i Danmark: Mette Frederiksen danner ny Sammens venom med fire partier

Mette Frederiksen har presentert det politiske grunnlaget for Danmarks nye regjering, en koalisjon av fire partier uten eget flertall. Regjeringen lover skattekutt, gjeninnføring av Store bededag og en streng asylpolitikk, mens den hevder å være en ledende grønn regjering.

Danmark har fått en ny regjering uten parlamentarisk flertall, dannet av fire partier som omtales som " firkløverregjeringen ". Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet leder regjeringen som også inneholder Socialistisk Folkeparti (SF), Radikale Venstre og Moderaterne .

Dette er Frederiksens tredje periode som statsminister. Regjeringen trenger støtte fra Enhedslisten og Alternativet for å få flertall i Folketinget. Blant enige punkter er gjeninnføring av Store bededag fra 2030, forutsatt at sysselsettingen øker, og å fjerne flere skatter samt senke selskapsskatten. Asyl- og flyktningpolitikken skal holdes streng.

Pia Olsen Dyhr fra SF hevder dette blir Danmarks grønneste regjering noensinne, mens Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne legger vekt på skattekutt og landbruksendringer, spesielt i svineproduksjonen. Martin Lidegaard fra Radikale Venstre uttrykte stor tilfredshet med å være med igjen etter elleve år. Frederiksen takket Enhedslisten og Alternativet for profesjonell samarbeid. Regjeringsforhandlingene har vært ekstremt kompliserte og tatt rekordlang tid, 69 dager siden valget i mars, fordi ingen fløy hadde eget flertall.

Etter at den første Socialdemokratiske regjeringen feilet og Venstres forsøk med en borgerlig mindretallsregjering også mislyktes, lyktes Frederiksen med å danne denne bredere koalisjonen





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