Fisker deler dramatisk overlevelseshistorie for å advare andre

En fisker som overlevde et nesten dødelig forlis nordvest for Sørvær, deler sin historie for å understreke viktigheten av riktig utstyr og forberedelser til sjøs. En tilfeldig forbipasserende redningshelikopter ble avgjørende for redningen.

Det som startet som en vanlig arbeidsdag nordvest for Sørvær, forvandlet seg på et øyeblikk da sjarken plutselig ble kastet rundt i den grove sjøen. Fiskeren Jon-Atle forteller til Redningsselskapet at han i de dramatiske minuttene følte at tiden var i ferd med å løpe ut, og at han kom til et punkt der han begynte å venne seg til tanken på å dø. Han ble liggende i det iskalde vannet, omringet av tau og garn, med en overhengende følelse av hjelpeløshet.

Ett år etter hendelsen velger Jon-Atle å dele sin historie, ikke for å dvele ved traumet, men av en viktig grunn: At flere skal komme hjem. Han understreker at når noe går galt på havet, er det de forberedelsene man har gjort på forhånd som i aller høyeste grad avgjør utfallet. Han oppfordrer sterkt til å kjenne sin egen båt, ha riktig utstyr lett tilgjengelig, og ikke minst, bruke flyteplagg og personlig nødpeilesender. Redningsselskapet benytter anledningen til å minne om fristen for å nominere årets Trygg fisker, som er søndag. Deres seks konkrete tips for å bli en trygg fisker er avgjørende for sikkerheten.

Bruk av flyteplagg eller redningsvest øker sjansen til å overleve betydelig dersom man faller over bord, da kroppen raskt mister evnen til å flyte i kaldt vann. Et flyteplagg holder deg flytende og sparer livsviktig energi mens man venter på hjelp. Sikkerhetslina er en annen viktig komponent; den hindrer deg fra å bli skylt over bord i dårlig vær eller hektiske arbeidsforhold, og sikrer at du forblir på båten. En personlig nødpeilesender gir rask beskjed til redningstjenesten om din nøyaktige posisjon ved en ulykke, noe som er kritisk da tid er en avgjørende faktor. Videre er en lang leider på båten essensielt for å gjøre det enklere å komme seg om bord igjen hvis man faller i sjøen, noe som ellers kan være nesten umulig med tungt utstyr og i kaldt vann. Installasjon av nødstopp som automatisk slår av båtmotoren hvis man faller over bord, forhindrer at båten kjører videre uten deg. Til sist er det viktig at livbøya er lett tilgjengelig og ikke dekket av tauverk eller brukt som oppheng for andre ting.

Tilbake til den dramatiske redningsaksjonen, var det en livbergende tilfeldighet som sikret Jon-Atles overlevelse og redningen av hans kollega. Mens de to fiskerne kjempet for livet, befant et redningshelikopter fra Banak seg tilfeldigvis i området. De var på en øvelse og var kun fem minutter unna havaristen. Tore Wangsfjord fra Hovedredningssentralen uttalte at de helt tilfeldigvis så redningshelikopteret som kunne komme bort og fiske opp begge to. Den ene satt på baugen mens den andre var i vannet og holdt seg fast til den. Redningsmannen om bord på helikopteret, Lidim Malm, beskrev en svært kritisk situasjon. Han fortalte at innsatsen var direkte livbergende for mannen som lå i sjøen, da han var rimelig sliten og trolig i ferd med å gå under. Malm uttalte at de hadde hatt en utrolig flaks.

Da Redningsselskapets RS «Gjert Wilhelmsen» ankom stedet, var det kun baugen på sjarken som stakk opp av vannet, med bølger på fire til fem meter. Bare baugen stakk omtrent én meter opp fra vannet. De plukket opp en sender som sendte nødsignalet og en livbøye med lys, men så ingen flåte. Skipsfører Jahn Andre Loenget forklarte at flåten kan utløses av trykk, og at båten kanskje ikke hadde vært dypt nok til å aktivere den. Den andre fiskeren hadde klart å klamre seg fast i den synkende båten. KV «Bison» og en bergingsbåt bistod senere med å berge sjarken etter at mannskapet var fraktet til Hammerfest for en grundig sjekk. En av eierne av sjarken uttrykte etterpå stor lettelse over at det ikke gikk liv tapt i hendelsen.





