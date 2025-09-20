Fjærlands damer tar av seg klærne: Nakenkalender neste!

Etter suksessen med mannlige modeller, følger damene i Fjærland etter med sin egen nakenkalender. Fotografene Gøril Resaland Skeide og Iselin Knobel Liseter forteller om utfordringene og gledene ved å fotografere både menn og kvinner nakne. Prosjektet er til inntekt for Brystkreftforeningen.

Under de majestetiske fjellene i Sogn, der elvene fosser og isbreene krymper, er det ikke bare naturen som viser seg fra sin mest naturlige side. For andre året på rad har «halve bygda» engasjert seg i å lage en nakenkalender. Hver måned i året har veltrente menn i alle aldre prydet kalenderen på kjøleskap, kjøkken og soverom. Denne måneden er det anleggsarbeider og maskinfører Harry Berge (48) som er septemberkaren.

Nå kan VG avsløre at Harry og de andre mannlige modellene som kledde av seg i fjor, får avløsning. For i 2026 er det damenes tur til å kaste klærne – og vise frem sognenaturen året rundt. Fotografene sa det allerede i fjor: De ønsket å inkludere lokale kvinner også. – Ja, det er målet. Men med nakne damekropper er det litt mer utfordrende å skjule ting på en naturlig måte, advarte Iselin Knobel Liseter (33) og Gøril Resaland Skeide (27) i VG i fjor høst. Hvordan skulle de gå frem for å utforske hva som var mulig? Jo, fotografene stilte selv som modeller. Helt uten klær. Resultatet ble slett ikke verst, mener de selv. – Var det mer utfordrende å fotografere damer? – Ja, vi var redde for det, men det har ikke vært noe problem. De har kastet av seg klærne og stilt seg opp. Det har vært kjempefint, svarer Resaland Skeide. Hun har sammen med Iselin Knobel Lister virkelig brukt en del fritid på å komponere bilder til kalenderne. Nå altså også som modeller selv. Den største forskjellen på dame- og mannlige modellene – utenom det rent kroppslige – er nok at damene gjerne ville sjekke hvordan de tok seg ut på bildene. – Mannfolka ga stort sett blaffen i det, og ville vente til kalenderen kom ut, sammenligner Gøril. Harry fikk dameoppmerksomhet Harry Berge legger ikke skjul på at det hadde en positiv virkning at han stilte seg opp naken i båten i fjor høst. – Det har nå blitt noen tilbud da, flirer Harry som er singel og kjører gravemaskin på kraftanlegg i Fardal i Sogndal. – Ja, vel? – Det var nok noen damer som var litt interesserte. Det ble litt dating. De hadde sett bildet av meg i VG. – De likte det de så? – Det gjorde de. Men det har nå ikke blitt noe seriøst ut av det, svarer Berge og humrer. – Så du er klar for nye modelloppdrag? – Ja, ja, ja. Jeg er klar for en ny mannekalender i 2027, avslutter Berge. – Ikke uvillige– Det vil være en overdrivelse å skrive at damene i Fjærland har stått i kø for å bli med. Men de har ikke vært uvillige, forteller primus motor og en av idéskaperne, Knut P. Bøyum (56). Han er ingen ungsau lenger, til og med bestefar. Likevel leder han ungdomslaget, som egentlig står bak kalenderprosjektet. I år til inntekt for Brystkreftforeningen. – I sosiale medier ble det etterlyst et slikt piknikkteppe som skulle brukes til fotografering. Så kom det ei lokal dame med et slikt teppe etter kort tid. Hun leverte det ved kirkegården som avtalt. Og tror du ikke at hun også ville bidra som modell i kalenderen! forteller Bøyum med stor entusiasme. Han prøver, men klarer ikke å holde kjeft om hvem dama med pleddet var. Det var nemlig den lokale Sp-politikeren, eks.varaordføreren og mangeårige lederen i Bokbyen, Laura Kvamme (64). Fotograferte seg selvDe kreative fotografene, Iselin og Gøril, møtte en av mange utfordringer da de skulle fange seg selv splitter nakne på kamera. – Vi hadde kamerastativ og selvutløser. Og så sprang vi veldig mye frem og tilbake. Slik holdt vi på til vi fant ut omtrent hvordan vi ville ha det, beskriver Gøril Resaland Skeide. Da de skulle fotografere to av de yngste modellene, Gunn Margit Rauboti (23) og Kari Sunniva Waatevik (25) i bekken Lambadrepa, tok det nok noen minutter før de var fornøyde med resultatet. Rauboti husker poseringen ute i maks 15 graders brevatn som et adrenalinrush. En bil kjørte forbi, men de merket det knapt. – Noen gang drømt om at du skulle stille opp som nakenmodell, Gunn Margit? – Haha. Jeg tenkte jo litt på det etter at mannekalenderen kom ut i fjor. Hadde litt lyst. Så ble jeg spurt på en lokal pubkveld. Da ble det jo enda enklere å svare ja. Rauboti, som er lektorstudent, sier det var en forutsetning at fotografiene ikke var seksualiserte. Hun stolte hundre prosent på fotografene. – Dessuten går det til en god sak. Det er helserelatert – og overskuddet ender opp hos Brystkreftforeningen. – Målet var å selge 200 mannekalendere i fjor, resultatet ble 663. Det skal vel damene slå? – Ja, jeg kan ta meg av Sørlandet, sier Gunn Margit som kommer fra Fjærland og studerer i Kristiansand. Kalenderen med nakne menn skal forresten ha blitt distribuert til flere stater i USA, blant annet på Hawaii. Den er også å finne i Canada, Danmark og mange andre steder der det finnes fjærlendinger og etterkommere etter disse. Kalenderen skal som i fjor være klar til den årlige smalahovefesten





