Fjelloverganger åpnes etter uvær – men ulykke skapte kaos på Strynefjellet

De fleste fjellovergangene er nå åpne etter uværet i helgen, men en alvorlig trafikkulykke på Strynefjellet skapte midlertidig stenging. Hardangervidda har kolonnekjøring, og andre veier åpner for trafikk. Værforholdene skaper fortsatt utfordringer på enkelte strekninger.

Lytt til saken. De fleste fjellovergangene som har vær t stengt på grunn av det dårlige vær et i helgen er nå åpnet, noe som bringer lettelse for reisende på denne andre påske dagen. Vegtrafikksentralen rapporterer om generelt lite trafikk, noe som indikerer at mange valgte å reise hjem i løpet av lørdagen eller påske dag. Trafikkoperatør Christofa Key-Nielsen bekrefter dette, og legger til at det virker som om de fleste har unnagjort reisen.

Dette er gode nyheter for de som nå kan planlegge hjemreisen eller benytte seg av de åpne veiene for å komme frem til sine destinasjoner.\Til tross for den generelle bedringen i forholdene, oppsto det en alvorlig trafikkulykke på Strynefjellet som førte til en midlertidig stenging av riksvei 15. Ulykken skjedde litt før klokken 16.00, da to biler frontkolliderte og flere andre biler kjørte inn i ulykkesstedet. Operasjonsleder Haagen Løvseth opplyste til VG at antallet involverte biler steg, og totalt syv biler var involvert i kollisjonen. Politiet oppdaterte loggen klokken 19.21, og bekreftet at fem av bilene hadde betydelige materielle skader. Tre personer ble fraktet med luftambulanse til sykehusene i Ålesund og Lillehammer, mens fire andre ble sendt til legevakt. Nødetatene fullførte sitt arbeid på stedet, og en del av bilene ble fjernet. De siste bilene ble trukket til en parkeringsplass for senere henting. Ulykken fant sted i et område med kraftig sidevind, snøfonner og dårlig sikt, noe som bidro til de vanskelige forholdene. Årsaken til ulykken antas å være at en bil bremset ned på grunn av dårlig sikt, og at en annen bil deretter svingte over i motgående felt for å unngå kollisjon, og traff en møtende bil. Flere påkjørsler skjedde bakfra. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Riksvei 15 over Strynefjellet var stengt så lenge redningsarbeidet pågikk, men er nå åpnet igjen for trafikk.\Hardangervidda åpnet for kolonnekjøring like før klokken 15.00 i dag. Trafikkoperatøren forklarer at de benytter en «styrt trafikkavvikling», noe som innebærer kolonnekjøring med flere biler enn ved vanlig kolonnekjøring. Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at de slipper gjennom 100 biler av gangen i hver retning. Key-Nielsen fra Vegtrafikksentralen observerer køer via webkamera, men kan ikke anslå ventetiden. Hun anbefaler reisende å være forberedt på flere timer ekstra i bilen, og å ha med tilstrekkelig mat, klær og drivstoff. Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, som hadde kolonnekjøring med opptil åtte timers venting påskedag, er nå åpen for alminnelig trafikk. Riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesvei 50 Hol - Aurland, som har vært stengt i helgen, er også åpnet for vanlig trafikk. Fylkesvei 55 Sognefjellet vil åpne i morgen klokken 08.00, med dagtidskjøring og nattestengt mellom klokken 20.00 og 08.00. Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er fortsatt stengt, med ny vurdering planlagt tirsdag klokken 09.00. Fylkesvei 51 Valdresflye, som skulle åpne på dagtid i påsken, er fortsatt stengt på grunn av været





