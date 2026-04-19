Fjernvarmebransjen krever handling etter inntektssmell: – Fryktelig dårlig håndtert

Regjeringens kutt i elavgiften har fått store konsekvenser for fjernvarmebransjen, som nå kjemper for overlevelse. Bransjen etterlyser tiltak og varsler fare for nedleggelser.

Fjernvarmebransjen står overfor en alvorlig inntektssmell som følge av regjeringens kutt i elavgiften, et tiltak som ble varslet før høstens valg med et anslått beløp på rundt fire milliarder kroner. Hensikten med kuttet var å redusere strømutgiftene for både husholdninger og næringsliv , men for fjernvarmeaktørene har det motsatte vært tilfellet.

Loven tilsier at prisen på fjernvarme ikke kan overstige strømprisen, noe som tvinger bransjen til å senke sine egne priser. Oda Gipling fra Norsk Fjernvarme uttrykker sterk bekymring og venter fortsatt på konkrete tiltak fra myndighetene for å dempe den økonomiske smellen. Hun påpeker at det har gått altfor lang tid siden energiministeren i september åpnet for muligheten for slike tiltak.

Bransjeaktørene har denne uken møtt representanter fra flere partier på Stortinget med en presserende bønn om et hurtigspor for å sikre fjernvarmens fremtid. Gipling understreker viktigheten av å opprettholde fjernvarmen som en sentral del av energisystemet og frykter at mangelen på handling vil føre til nedleggelser fremfor investeringer og videreutvikling av anleggene.

Gipling beskriver situasjonen som fryktelig utfordrende, der det er umulig å tjene penger. Hun forklarer at lave kraftpriser, som igjen skyldes reguleringen av strømprisene, skaper en ulønnsom situasjon for fjernvarmeaktørene. Hun trekker også frem tidligere utfordringer, der bransjen i flere år måtte dekke strømstøtten til egne kunder, mens staten dekket støtten til vanlige strømkunder. Dette alene kostet bransjen over tre milliarder kroner. Som om ikke dette var nok, kom kuttet i elavgiften etterpå, som har påført bransjen ytterligere kostnader på over en milliard kroner.

Gipling fremhever at dette er spesielt tungt å bære for aktører i Nord-Norge, hvor strømprisene lenge har vært svært lave.

Advarslene om fare for nedleggelser har vært tydelige, og fjernvarmebransjen advarte allerede i oktober under en høring om et anlegg i Fredrikstad som sto i fare for å bli nedlagt. Selv om det hittil ikke har vært omfattende nedleggelser, er det flere selskaper som melder om at de står i fare for å bli lagt ned. En viss bedring i sørlige strømområder har noe lettet situasjonen, men usikkerheten består.

Gipling etterlyser mer forutsigbare rammevilkår for bransjen, slik at de kan investere i fjernvarme og utnytte potensialet for denne energiformen i Norge. Hun mener det er en ren tilfeldighet at prisene har steget i år, og at det nåværende systemet er for uforutsigbart til å tiltrekke seg nødvendige investeringer.

Energiminister Terje Aasland forsikrer at regjeringen tar bekymringene på alvor og jobber aktivt med saken. Han varslet i statsbudsjettet for 2026 at det vil bli vurdert behov for tiltak for å sikre samfunnsøkonomisk lønnsom fjernvarmeproduksjon. Arbeidet prioriteres høyt, og det innhentes nå vurderinger fra NVE og eksterne parter, samtidig som det føres dialog med bransjen.

Aasland peker på tidligere tiltak som inkludering av fjernvarme i Norgespris og strømstøtteordningen, endringer i energimerkeordningen, og senking av avgiften på avfallsforbrenning, som eksempler på regjeringens vilje til å styrke fjernvarmens rolle og rammevilkår.

Oda Gipling uttrykker et håp om at tiltakene kommer snart, og nevner at det er signaler om at noe er «gryteklart». Rapporter fra Oslo Economics til Energidepartementet i april forventes å gi et klarere bilde, og bransjen ser frem til mulige tiltak som følge av disse funnene, som allerede viser røde tall over hele linja





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fjernvarme Elavgift Energi Strømstøtte Næringsliv

United States Latest News, United States Headlines

