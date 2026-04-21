Fjernvarmens fremtid krever dokumentasjon og rettferdige rammevilkår

Debattinnlegg om behovet for strengere kontroll, åpenhet og likebehandling av fjernvarme kontra andre energiløsninger før eventuelle systemgevinster kan belønnes.

Bård Folke Fredriksen og Tore Strandskog setter i dette innlegget søkelyset på en kritisk debatt om fjernvarmens plass i fremtidens energisystem. De anerkjenner at sektoren har et behov for mer forutsigbare rammevilkår , men understreker samtidig at veien mot dette målet ikke kan være basert på løse løfter om systemgevinster.

Før man kan snakke om økt betaling til fjernvarmeselskapene, er det tvingende nødvendig med en grundig dokumentasjon av hvem som faktisk skaper disse gevinstene, og hva deres reelle verdi er i et større samfunnsperspektiv. Argumentene for å bygge ut mer fjernvarme, som nettavlastning, energilagring og forsyningssikkerhet, er utvilsomt legitime. Utfordringen ligger imidlertid i at fjernvarme på ingen måte er alene om å kunne levere slike fordeler. Varmepumper, lokal solkraft, batteriteknologi og økt forbrukerfleksibilitet er alle teknologier som bidrar til å avlaste kraftsystemet på en effektiv måte. Derfor blir det problematisk når fjernvarme fremstilles som den primære løsningen uten at man tar høyde for konkurrerende teknologiers bidrag. Forfatterne stiller tre fundamentale spørsmål som må besvares før eventuelle økonomiske incentiver innføres: Hvor store er de faktiske gevinstene? Hvem er det som utløser dem? Og hvem bør i siste instans nyte godt av disse gevinstene? Det er lite hensiktsmessig å peke på et stort teoretisk potensial for fjernvarme når den praktiske etterspørselen glimrer med sitt fravær. I dag skjer veksten hovedsakelig gjennom tilknytningsplikt i nye byggeprosjekter, mens konvertering fra eksisterende elektrisk oppvarming krever investeringer på kundesiden som per i dag er økonomisk uforsvarlige. Energiloven krever en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling der både allmenne og private interesser ivaretas, og i dette regnestykket kan ikke kundekostnadene ignoreres. Det er avgjørende at fjernvarmeselskapenes legitimitet styrkes gjennom faktiske bevis fremfor festtaler. I motsetning til strømnettet, hvor myndighetene henter inn data for å sette inntektsrammer som fremmer effektiv drift, mangler det i dag tilsvarende måle- og sammenligningssystemer for fjernvarme. En slik mangel på transparens hindrer en rettferdig vurdering av sektorens effektivitet. Stortinget har gjennom Norgespris-ordningen frem til 2029 gitt sektoren tid til omstilling. Denne perioden må brukes konstruktivt for å etablere robuste systemer for effektivitetsmåling, sikre full åpenhet om kostnader og utvikle en likebehandlingsmodell mellom ulike energibærere. Målet må være at alle aktører som bidrar til avlastning av kraftsystemet, blir vurdert etter samme standard. Fjernvarme skal utvilsomt spille en sentral rolle i den norske energiomstillingen, men denne rollen må fortjenes gjennom dokumentert nytte og en rettferdig regulering. Særbehandling er ikke veien å gå dersom man ønsker en bærekraftig utvikling som ivaretar interessene til alle parter, inkludert forbrukerne som sitter med regningen. Det er nå opp til myndighetene og bransjen å sørge for at vi får på plass de riktige verktøyene for å måle hva som faktisk skaper verdi, slik at fremtidens energipolitikk bygger på fakta fremfor antakelser. Uten en slik tilnærming risikerer vi at ressursene ikke blir fordelt på en samfunnsøkonomisk fornuftig måte, noe som vil hemme den grønne omstillingen fremfor å akselerere den





