Fjord Defence Group kjøper PartnerTech Karlskoga - henter inn milliarder i emisjon

Fjord Defence Group kjøper svenske PartnerTech Karlskoga for 708 millioner kroner, delvis finansiert via en rettet emisjon på 375 millioner kroner. Norsk Titanium planlegger samtidig en emisjon på 25 millioner dollar. IEA melder om fall i oljeetterspørsel.

Fjord Defence Group har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i svenske PartnerTech Karlskoga fra Permec Group. Kjøpesummen er på rundt 708 millioner svenske kroner, hvorav 256,6 millioner kroner gjøres opp i nyutstedte aksjer i Fjord Defence Group , mens cirka 451,4 millioner kroner betales kontant.

For å finansiere deler av kontantvederlaget planlegger selskapet å hente inn rundt 375 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. I tillegg til oppkjøpet har selskapet engasjert ABG Sundal Collier som tilrettelegger for en rettet emisjon som skal hente inn brutto rundt 45-50 millioner kroner. Samtidig gjennomføres en separat rettet emisjon mot norske småsparere via Nordnet på inntil 1 million euro til samme tegningskurs.

En gruppe større aksjonærer, deriblant Gjelsten Holding, Sundt, Radforsk Investeringsstiftelse, Norda, MP Pensjon og Oxford Investors, har på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for rundt 35 millioner kroner. Norsk Titanium har også annonsert en planlagt rettet emisjon på 25 millioner dollar, med Arctic Securities og Pareto Securities som tilretteleggere. Prisen per aksje og endelig antall aksjer fastsettes gjennom en akselerert bookbuilding-prosess.

De tre største eksisterende aksjonærene - White Crystals, Scatec Innovation og Global Portfolio Investments - som til sammen eier mer enn 45 prosent av aksjene, har forhåndsforpliktet seg til å tegne aksjer for minimum 12 millioner dollar. Pengene skal ifølge børsmeldingen brukes til å nå sentrale milepæler, styrke selskapets finansielle stilling, samt til arbeidskapital og generelle selskapsformål. Emisjonen skal også styrke balansen i forbindelse med planlagt opptrapping av produksjonen.

IEA venter at global oljeetterspørsel skal falle med 1,1 millioner fat per dag i 2026 til 103,2 millioner fat per dag, før den øker til 105,3 millioner fat per dag i 2027. Det globale tilbudet er ventet å falle med 3,9 millioner fat per dag til 102,4 millioner fat per dag i 2026, før det snur kraftig opp med 8 millioner fat per dag til 110,3 millioner fat per dag i 2027.

Nedgangen i globale oljelagre økte til 143 millioner fat i mai, tilsvarende en tapping på 3,8 millioner fat per dag. En midlertidig avtale mellom USA og Iran kan bane veien for en gjenåpning av Hormuzstredet og en avslutning av USAs blokade av iransk oljefrakt, noe som har sendt oljeprisen ned til sitt laveste nivå siden tidlig i mars. I asiatiske aksjemarkeder er det blandet stemning, mens Nikkei 225 i Tokyo steg 1,02 prosent.

Frankrikes DGSI bytter ut Palantir med franske ChapsVision, og Elon Musks SpaceX-aksje steg 19 prosent mandag og ytterligere 8,6 prosent i førhandelen tirsdag





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