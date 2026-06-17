Flere alvorlige saker og gode nyheter preger nyhetsbildet

En tidligere politibetjent tiltalt for grov korrupsjon, kronprinsesse Mette-Marit gjennomgått vellykket lungetransplantasjon, drukningsulykke i Trondheim, svensk rentebeslutning, og flere nyheter fra Norge.

En tidligere politibetjent i Agder politidistrikt er tiltalt for grov korrupsjon, forsøk på grov korrupsjon, grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Spesialenheten for politisaker opplyser at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene.

Visepolitimester Morten Sjustøl i Agder politidistrikt sier dette er en svært alvorlig tiltale som er uforenelig med politiets verdier, og at det har gått ut over mennesker i sårbare situasjoner. Tiltalte jobbet ved avsnitt for utlendingskontroll og etterforskning, og forholdene skal ha skjedd i oktober til november 2025. Sjustøl er tilfreds med at saken ble avdekket raskt. I en annen sak har den svenske kongefamilien fått gledelig beskjed om kronprinsesse Mette-Marits lungetransplantasjon.

Kong Harald og dronning Sonja deltok på det svenske kongeparets gullbryllup lørdag, mens kronprins Haakon avlyste for å være med familien. Slottet kunngjorde onsdag at kronprinsessen er innlagt på Rikshospitalet etter en vellykket operasjon. Hun ble satt på venteliste for to uker siden fordi tilstanden var blitt dårligere. Hun vil være innlagt i flere uker framover.

En mann i 20-årene omkom i en drukningsulykke ved Kyvannet i Trondheim natt til onsdag. Politiet fikk melding klokken 02.39 om at en person hadde gått under vann under bading. To kompiser var ute og fisket, og begynte å bade. Da den ene forsvant, varslet kompisen nødetatene.

En politibetjent svømte ut for å lete, og brannvesenets dykkere fant mannen klokken 02.52. Livreddende førstehjelp ble gitt, men livet sto ikke til å redde. Mannen ble erklært død på stedet. Sveriges Riksbank holdt styringsrenten uendret på 1,75 prosent, i tråd med analytikernes forventninger.

Inflasjonen er lav, men har begynt å øke. DNB Carnegie skrev at vekstutsiktene er gode til tross for usikkerhet knyttet til Iran-krigen. Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge ventet at Riksbanken vil uttrykke bekymring for økende inflasjon og justere rentebanen opp. Astrid Hauge Rambøl trekker seg i protest fra finansminister Jens Stoltenbergs skattekommisjon, og sier kommisjonen ligger an til å gi massive skattekutt til de aller rikeste.

I 2023 ble 3476 barn født etter assistert befruktning, ifølge Helsedirektoratet. Det kommer færre flyktninger til Norge, og nærmere halvparten av dem som fullfører introduksjonsprogrammet, går rett ut i jobb eller utdanning, melder arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap). Lavere tilstrømming fra Ukraina er hovedårsaken, men ukrainere utgjorde 84 prosent av dem som fullførte programmet. Introduksjonsprogrammet skal forberede flyktninger til arbeid eller utdanning





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