Flere Branner i Hamar: Politiet Ser Sammenheng og Ber Om Hjelp

Politiet i Hamar etterforsker flere branner som har oppstått i løpet av kort tid. Etter den første brannen i Briskebyen, oppdaget politiet ytterligere tre branner i nærheten. Politiet ser nå sammenheng mellom brannene og ber om publikums hjelp.

Klokken rett etter klokken 16:00 mottok politiet melding om en brann i Briskeby en i Hamar . Brannen, som viste seg å være en kvistbrann, hadde spredt seg til en veggkonstruksjon. Krimteknikere fra politiet ble raskt sendt til stedet for å undersøke hendelsen nærmere. Innledningsvis vurderte politiet at det ikke var noen sammenheng mellom denne brannen og andre hendelser, men denne antagelsen skulle vise seg å endre seg i løpet av kort tid.

\Like etter den første brannmeldingen, fikk politiet en ny melding om en brann, bare noen hundre meter fra den første. Denne gangen var brannen lokalisert i en vindfanger foran inngangsdøren på et hus. Politiet innsatsleder på stedet, Vibeke Lundbekk, uttalte at krimtekniske undersøkelser skulle foretas på dagtid dagen etter. Etterhvert som temperaturen sank, ville også noe av skummet brannvesenet hadde brukt for å slukke brannene, forsvinne, noe som ville lette undersøkelsene. Ved 19:30-tiden samme kveld, fikk Hamar Arbeiderblad (HA) tips om fire politibiler som rykket ut i Ringgata. Operasjonsleder Bård Einar Hoft ved Innlandet politidistrikt bekreftet at politiet hadde mottatt ytterligere to brannmeldinger, en i Rollsløkka og en på Disen. Begge disse brannene var blitt slukket, og heldigvis var ingen personer skadet i noen av brannene. \Med fire branner på kort tid, endret politiet sitt syn på hendelsene. Operasjonslederen konstaterte at det ikke lenger var en tilfeldighet. Det var åpenbart at noen sto bak brannene, og politiet økte sin tilstedeværelse i området betydelig. Operasjonslederen oppfordret innbyggerne i områdene Briskeby, Disen og Rollsløkka til å være spesielt oppmerksomme på egen eiendom og å melde fra til politiet ved mistenkelig aktivitet. Politiet satte inn massivt oppbud i byen, med full trykk på patruljering, og var svært interessert i å motta observasjoner fra publikum. De understreket viktigheten av å bidra til å sikre nærmiljøet og bistå i etterforskningen av brannene. Etter hvert som etterforskningen skrider frem, er det avgjørende å samle informasjon og sikre bevis for å identifisere og pågripe de ansvarlige bak brannene





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brann Hamar Politiet Etterforskning Briskeby

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »