Flere branner og hendelser i Vest politidistrikt – Farevarsel for skogbrann

Oversikt over flere branner i Fana, Osterøy og Arna, samt andre hendelser som politiet har håndtert i Vest politidistrikt. Gult farevarsel for skogbrann er utstedt.

Flere branner og hendelser har blitt rapportert i Vest politidistrikt den siste tiden. I Hausdalen i Fana brant det i terrenget nær en hytte. Brannvesenet fikk melding klokken 14.08 og rykket ut med betydelige ressurser fra flere stasjoner, inkludert båt.

Brannen, som involverte brenning av restmaterialer som spredte seg, dekket et område på omtrent 50x50 meter. Politiet etterforsker saken. Samtidig oppsto det problemer ved Schibsteds trykkeri i Drotningsvik på mandag morgen, som førte til at hele trykkeriet ble stående uten strøm. Dette påvirket produksjonen av flere store aviser, inkludert BT, BA, Aftenposten, VG, Dagbladet, DN, Klassekampen og Stavanger Aftenblad, samt mange lokalaviser og reklame.

Trykkerisjefen forsikrer imidlertid om at aviser vil bli produsert. En annen brann ble meldt på Osterøy, hvor en brann i en bod spredte seg til terrenget. Luftambulansen var over stedet, og brannvesenet bekreftet god kontroll, men brannen var ikke fullstendig slukket. I Arna ble det også meldt om brann i terrenget, som trolig ble forårsaket av en vinkelsliper.

Denne brannen ble raskt slukket av brannfolk fra Arna og Fana. Meteorologene har utstedt et gult farevarsel for gress-, lyng- og skogbrannfare som gjelder frem til 3. mai, på grunn av lettantennelig vegetasjon. I tillegg har politiet håndtert en rekke andre hendelser, inkludert en bilist som ble tatt i høy hastighet, en sak om ulovlig droneflyging ved stavkirker, og pågripelser i forbindelse med en brann i en enebolig i Øygarden, hvor to personer er siktet for ildspåsettelse.

Videre har politiet rykket ut til Wesselstuen etter melding fra en vekter om to personer som hadde tatt seg inn på eiendommen. En person ble kontrollert, mens den andre forlot stedet før politiets ankomst. Det ble ikke rapportert om tyveri. En kvinne i 30-årene ble bortvist fra stedet.

Et nødvarsel ble sendt ut i forbindelse med en skogbrann på Fitjar. Politiet har også håndtert en beruset mann ved Fretheim hotell i Flåm, som hadde oppført seg utagerende og spyttet på ansatte. I tillegg ble et redningshelikopter satt inn for å hjelpe to utenlandske turister i 20-årene som hadde skadet foten og befant seg i bratt terreng.

Til slutt ble politi og brannvesen tilkalt for å vurdere en ustabil skorstein i Kjellersmauet, men brannvesenet konkluderte med at det ikke var umiddelbar fare for at den skulle rase





