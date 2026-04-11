Flere gressbranner og farevarsel for snøfokk: Brannfare i hele landet

Brannvesenet kjemper mot flere gressbranner i Nordland og andre steder i landet, samtidig som det er sendt ut farevarsel for snøfokk i fjellet. Brannsjef advarer mot bålbrenning.

I Evenes i Nordland brant det lørdag i et område på hundre ganger hundre meter. Brannsjef Roger Berg-Nadden i Evenes advarer folk mot å tenne bål og andre former for ild utendørs. Han forklarer at tørre forhold gjør det ekstremt lett for branner å spre seg raskt og bli ukontrollerbare. Folk ønsker ofte å forskjønne omgivelsene sine, men det er nå ekstremt farlig å gjøre dette. Det skal s vær t lite til før en brann kommer ut av kontroll, sier Berg-Nadden til VG.

Han understreker at selv om man tror man har kontroll, kan en liten vindpust være nok til å forårsake stor spredning. Brannen i Evenes kom på det nærmeste 12-15 meter fra boliger, men brannvesenet fikk raskt kontroll takket være hjelp fra sivile og effektiv innsats fra brannmannskapet. De fikk raskt hjelp av sivile som hjalp til med slukkingen før brannbilen nådde fram. Deretter kom tankvognen og pøste på, og de fikk også brannbilen med vannkanon fra flyplassen, så de fikk raskt kontroll, forteller Berg-Nadden. \Det er nå sendt ut gult farevarsel for gress- og lyngbrann, og det er forventet at nivået vil bli hevet til rødt søndag 12. april. Varslet gjelder spesielt kystnære områder i Trøndelag. Det nasjonale bålforbudet trer i kraft 15. april og varer til 15. september. Utenfor denne perioden er det fortsatt krav om aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann, opplyser politiet. Politiet oppfordrer folk til å holde seg oppdatert på utviklingen via Skogbrannfare.met.no eller Yr. Lørdag ettermiddag har flere politidistrikt meldt om gressbranner. I Lødingen i Nordland fikk brannvesenet kontroll på en brann som dekket et område på rundt 200 meter. I Stryn rykket politi og brannvesen ut etter meldinger om brann i terrenget. Vind på stedet skal ha gjort slukkingen vanskelig, og politiet var en stund bekymret for hus i området, men klokken 12.10 meldte de at brannen var under kontroll. Gressbrannene herjer også sørover i landet. I Nes, cirka 45 minutter nord for Oslo, meldte Innlandet politidistrikt klokken 13.15 at de hadde rykket ut etter melding om gressbrann. Det skal ha vært bråtebrenning i et plantefelt som kom ut av kontroll. Cirka fem mål har brent før brannvesenet fikk kontroll. Politiet melder at de oppretter sak. Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med noen av brannene. På Asmaløy på Hvaler i Østfold måtte brannvesenet rykke ut og slukke en lyngbrann i forbindelse med en bålbrenning ved en hytte, skriver politiet. På andre siden av Oslofjorden melder politiet om en gressbrann på en åker i Drammen. – Politiet oppretter sak, skriver operasjonsleder Victoria Hillveg i Sør-Øst politidistrikt. Brannen skal være under kontroll, melder politiet klokken 14.24.\Fra søndag morgen ventes perioder med kraftig snøfokk i fjellet i forbindelse med kraftig sørøstlig vind og nytt snøfall. Det er satt gult farevarsel, og det gjelder for fjellet i Sør-Norge i en tidsperiode fra søndag klokken 5 på morgenen til mandag klokken 10 på formiddagen. Veier kan bli stengt, og kolonnekjøring kan bli innført på kort varsel, melder meteorologene. Det anbefales å bruke ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktig dekk og kjør etter forholdene, står det på Yrs hjemmeside. Det anbefales også å holde et øye med veimeldinger fra Statens vegvesen. I disse dager fyres det opp gassgriller i hele landet – ikke gjør denne feilen: Har du tips? Send oss informasjon, bilder eller video. Tips oss





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brann Gressbrann Snøfokk Vær Farevarsel

United States Latest News, United States Headlines

Flere branner i Hamar – stort politioppbud i byenDet har brutt ut fire branner på kort tid i samme område. Politiet mener det åpenbart er en sammenheng mellom disse.

Read more »

Read more »

Read more »

Mann i 30-årene er pågrepet etter flere branner i HamarTorsdag ettermiddag og kveld har det brutt ut fem branner på kort tid i Hamar. Politiet mener det åpenbart er en sammenheng mellom disse.

Read more »

Mann pågrepet etter flere påsatte branner i HamarEn mann i 30-årene er pågrepet etter en rekke branner i Hamar sentrum. Politiet etterforsker om den pågrepne står bak alle brannene. Fem branner er registrert, og alle har skjedd innenfor en radius på 500 meter. Politiet oppfordrer folk til å være årvåkne og melde fra om mistenkelige forhold.

Read more »

Read more »