Flere hendelser i Bergen og omegn: Slagsmål, branner og Bybanen-stans

Politiet melder om en rekke hendelser i Bergen og omegn, inkludert slagsmål, branner og en hendelse på Bybanen. Helsedirektoratet reagerer på gebyrer ved Bergen legevakt.

Operasjonsleder i politiet melder om flere hendelser i Bergen og omegn. En person ble tatt ut av Bybanen ved Paradis og måtte fortsette ferden til fots. Videre melder politiet om et slagsmål på et sykehjem, hvor tre personer var involvert. I Øygarden har politiet etterforsket en brann i terrenget, hvor hypotesen om at den skyldes tekniske problemer med strømledninger er styrket. Politiet er i ferd med å trappe ned arbeidet i området, og hypotesen om at brannen var påsatt er svekket.

Det er usikkert når politiet vil konkludere arbeidet. Et halvt mål med gress har svidd av, og sterk vind gjorde slukningsarbeidet utfordrende. En annen hendelse involverte Bybanen, hvor nødbremsen ble trukket på Kokstad. En passasjer falt i forbindelse med nedbremsingen, og det var full driftsstans på linje 1. Politiet rykket også ut til Småpudden, der en person hadde klatret over et gjerde og tatt seg inn i en båt. Politiet hadde kontroll på en person på stedet.\Videre har politiet håndtert flere andre hendelser i løpet av natten og helgen. I Markeveien var det et slagsmål, og da politiet ankom, var gjerningspersonene borte. Fornærmede ble funnet bevisstløs og blodig på bakken. På Sotrafest måtte politiet ta kontroll på en mann i 30-årene etter et slagsmål. Mannen nektet å samarbeide med politiet og truet tjenestepersonell, og er nå i arresten. En mann i 40-årene skal ha utsatt flere for vold, og var lite samarbeidsvillig da politiet kom til stedet. Han skal også ha utøvd vold mot tjenestepersoner og kommet med verbale trusler. I Øygarden har det også vært flere branner i terrenget, hvor den siste ble meldt slukket tidlig søndag morgen. Det har vært røykutvikling fra en varmepumpe, men det var ikke brann. Sprinkleranlegget ble utløst i studentboliger på Fantoft, og brannvesenet stengte lekkasjen. Det er foreløpig uvisst skadeomfang.\I andre hendelser ble politi og brannvesen kalt ut til Voss etter at flere sauer falt i en møkkakjeller. Fire sauer og åtte lam falt ned. Seks lam ble tatt opp, fire sauer er i live, og to lam er savnet. I Sogn og Fjordane har brannvesenet rykket ut til tre branner i terrenget. En bråtebrann på Stad kom ut av kontroll, men det var ikke fare for spredning til bygninger. Det var også en brann i Stryn. I tillegg til disse hendelsene, har Helsedirektoratet reagert på praksisen ved Bergen legevakt, hvor pasienter ble belastet med et gebyr på 29 kroner for fakturaer, noe som oversteg de faktiske kostnadene. Dette er i strid med direktoratets retningslinjer





