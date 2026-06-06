Flere hendelser i regi av politi brannvesen og redning i Norge i løpet av lørdagen

Denne artikkelen dekker en rekke ulike hendelser som fant sted i Norge lørdag den 7. juni 2025 inkludert en varslet brann på oljeplattform Edvard Grieg en voldshandling i Åsane et vannlekkasje i butikk på Lagunen en redningsaksjon i Luster en overfallshit i Bremnes en politiaksjon på Askøy en kommuneadvarsel i Kvinnherad en avgjørelse om ikke etterforskning av Jon Helgheim planlagt rengjøring av vannrør i Bergen fremstilling for varetektsfengsling av en mann connectetet til Breivik-bilde en militær-øvelse en fallhendelse i heissjakt og en drukkenhetsarrest. Hendelsene skyldes en blanding av tekniske feil personkonflikter ulykker og mistanke om kriminalitet. Politiet brannvesen og andre nødetater var involvert i æ av hendelsene.

Brannen skal være slukket av ansatte på stedet ifølge brannvesenet. 89 personer i livbåtene etter hendelse på oljeplattform Samtlige 89 personer ombord på plattformen Edvard Grieg ble mobilisert til livbåtene lørdag formiddag.

Årsaken var at en røykdetektor slo ut etter at et kort til et kontrollsystem feilet ifølge Faret. Hvorvidt det faktisk var røyk som utløste detektoren vil en gjennomgang av hendelsen avklare skriver han. Klokken 13.10 lørdag fikk politiet melding om at det skal ha blitt utøvd vold i et parkeringsanlegg i Åsane. Noen skal ha hatt en trafikal disputt som skal ha ført til opphetet stemning og vold sier operasjonsleder Tore-Andre Brakstad til BT.

Et sprinklerhode som røk i et butikklokale som ikke er åpnet ennå førte til at vann fosset ut på Lagunen i 12-tiden lørdag. Dessverre kom det vann inn i nabolokalet som er Zara opplyser direktør ved Thon Senter Lagunen Knut Eliassen til BT. Han forteller at lekkasjen er stoppet og at opptørkingen er i full gang. Hva som er årsaken til at sprinklerhodet røk er ukjent.

Ifølge Eliassen ble det jobbet med å ferdigstille butikkinnredningen da det plutselig begynte å sprute vann. Vi håper fortsatt at det skal la seg gjøre men det får vi ta stilling til når alt er tørket opp sier Eliassen. Lørdag morgen ble det iverksatt en redningsaksjon i Luster etter funn av en drivende fritidsbåt. Politi brannvesen og redningshelikopter ble sendt til området.

Savnet-meldingen kom i 08-tiden lørdag morgen. Vi vet ikke hva som har skjedd annet enn at personen har havnet i vannet etter bruk av fritidsbåt sier Brakstad til NTB. Politiet og ambulanse rykket klokken 23.40 ut til Bremnes på Bømlo der det er meldt om at mann er slått ned og fratatt eiendeler. Personen fremstår moderat skadet og blir kjørt av ambulansen til sykehuset for sjekk melder operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt.

En mann i 60-årene ble senere pågrepet for forholdet. Han var i besittelse av eiendelene til fornærmede samt mindre mengder narkotika. Politiaksjon på Askøy Skal ha vist frem pistolliknende gjenstand Politiet fikk klokken klokken 21.52 melding om fest med mindreårige på Askøy hvor en person visstnok skal ha fremvist en pistolliknende gjenstand og pekt på flere festdeltakere.

Politiet rykket ut til adressen og fikk etter hvert kontroll på tre personer inkludert den mistenkte som skulle vært i besittelse av det mulige våpenet. Det er snakk om en gutt i tenårene. Det var ingen dramatikk under pågripelsen og ingen er påført skader melder operasjonsleder Frode Kolltveit. Kolltveit sier klokken 23.50 at det er uklart om det faktisk har vært et våpen på stedet.

Det er ikke funnet noe. Kvinnherad kommune ber folk om å holde seg unna et område i den innerste enden av Bondhusvatnet og langs elven opp til Bondhusbreen. Politiet i Bergen starter ikke etterforskning av Jon Helgheim Påtalemyndigheten har kommet til at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av Jon Helgheim for hans publisering av innlegg i sosiale medier om voldshendelse i Bergen 17. mai i år.

Vannrørene i området ved Fjøsangerveien skal rengjøres i tidsrommet tirsdag 9. juni til fredag 12. juni. Arbeidet vil pågå fra klokken 21 til 15. Rengjøringen skjer etappevis. Hovedspylingen gjennomføres natt til onsdag.

Det er denne som påvirker nettet mest opplyser Vaktsentralen. I korte perioder kan enkelte få misfarget vann og lavt trykk. I sjeldne tilfeller kan vannet bli helt borte. Noen merker ingen ting.

Politiadvokat Ida Vikse forteller at mannen skal fremstilles for varetektsfengsling. Siktede skal ha vært involvert i syv lignende saker den siste tiden. Det er fire fornærmede. Den pågrepne mannen skal også ha lagt ut et bilde av Anders Behring Breivik med gevær.

Politiet og forsvaret har en samarbeidsøvelse på Dokken. Øvelsen pågår nå. Fredag ber han Hordaland tingrett varetektsfengsle to menn. Politiet Person har falle ned i heissjakt i Bergen sentrum Klokka 08.49 fekk politiet melding om at ein person skal ha falle ned i ei heissjakt i Christies gate i Bergen sentrum.

Personen skal vere vaken. Fallet skal være på tre etasjar opplyser politiet. Dei opplyste tidlegare om at det var på tre meter men dette var ikkje riktig. Operasjonsleiar Jan Børge Misje seier til BT at det er snakk om ei arbeidsulykke.

Det er ukjend skadegrad per nå legger han til. Misje veit ikkje om kva som er grunnen til ulykken og seier at dei vil gjøre undersøkelser etter at redningsbiten er over. Rusa mann slo til vegarbeidar Var ikkje noko betre mot oss Natt til fredag klokka 02.20 sette politiet ein mann i drukkenskapsarresten etter at han skal ha slått ein vegarbeidar i magen og vore kranglete ved Torget i Bergen. Natt til fredag har likna på natta før melder politie





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