Flere hendelser i Vest politidistrikt: Branner, ordensforstyrrelser og pågripelser

Politiet melder om en natt med varierte hendelser, inkludert branner, episoder knyttet til Russens landstreff, og pågripelser for knivtrusler og utagerende oppførsel. 1. mai-toget gikk fredelig forbi.

Fredag kveld og natt til lørdag har politiet registrert flere hendelser i Vest politidistrikt, inkludert episoder knyttet til Russens landstreff. En 18 år gammel kvinne ble ilagt et forelegg på 18.000 kroner for ordensforstyrrelse og manglende etterlevelse av politiets pålegg.

Politiet melder om en generelt rolig start på helgen, men oppfordrer foreldre til å holde kontroll på mindreårige ungdommer som oppholder seg på Helleneset. Utover kvelden ble det meldt om alvorlige brannhendelser flere steder. Ved Loddefjord gravplass ble fem kors revet opp, og politiet jobber med å få dem satt tilbake på plass. Samtidig rykket brannvesenet ut til flere gress- og lyngbranner i Ullensvang, Bjørnafjorden og Leknes.

Brannen i Leknes truet bebyggelse og førte til evakuering, med skogbrannhelikopter og sjøbrand satt inn. I tillegg ble det meldt om en brann i en kontainer for engangsgriller. Politiet gjennomførte også laserkontroll i Sunnfjord, hvor en bilist ble tatt for svært høy fart. En mann i 30-årene ble pågrepet ved Jernbanestasjonen etter knivtrusler og utagerende oppførsel. 1. mai-toget i Bergen gikk som planlagt, med over tusen deltakere.

Fellesforbundet fremhevet viktigheten av en lønn å leve av og krevde at deres krav ble innfridd. Tidligere på dagen ble det meldt om en terrengbrann på Fitjar, i samme område som en tidligere storbrann. Politiet rykket også ut til en mann med ubehagelig oppførsel ved et serveringssted i sentrum. Utover natten ble det registrert slåssing på Osterøy og Torget i Bergen, hvor en kvinne ble sendt til legevakten for undersøkelse.

To menn ble bortvist fra Torget etter slåssingen. Operasjonsleder Morten Rebnord oppsummerer at natten har vært relativt rolig i Vest politidistrikt sammenlignet med andre steder i landet





