Flere hendelser i Vest politidistrikt: Knivtrussel, branner og pågripelser

Politiet håndterte en rekke hendelser mandag og tirsdag, inkludert en knivtrussel mot en vekter, flere branner i bergensområdet, trafikkforseelser, og pågripelser i forbindelse med brann og uorden.

Like etter klokken 20.30 mottok politiet melding om en trussel mot en vekter på Oasen, hvor vedkommende ble truet med kniv. Politiet bevæpnet seg og rykket ut med flere patruljer til stedet.

Per nå er det ikke meldt om personskade, og politiet ser ingen grunn til å tro at andre personer er i fare. Mandag ble det også registrert et mindre fly som fløy over bergensområdet og Sunnhordland i store deler av dagen, med en uvanlig rute. Flyet tilhører Field Geospatial, ifølge Fredrik Hoff, og har utført laserskanning. De planlegger å gjenta oppdraget med fotoopptak, avhengig av været.

Samtidig ble det meldt om et ordensproblem hvor politiet fikk kontroll over en kvinne på stedet. Flere branner ble meldt inn mandag og tirsdag. Det startet med en brann i terrenget i Hausdalen i Fana, nær en hytte, hvor det brant på en holme. Senere ble det meldt om brann i en bod på Osterøy som spredte seg til terrenget, og brannvesenet rykket ut med betydelige ressurser, inkludert båt.

Politiet oppretter sak i forbindelse med brannen på Osterøy, som skyldtes brenning av restmaterialer. En mindre brann i Arna ble raskt slukket, og skyldtes trolig bruk av vinkelsliper. Et gult farevarsel for gress- og lyngbrannfare og skogbrannfare er utstedt frem til 3. mai. I tillegg ble det registrert en trafikkforseelse hvor en ung mann ble tatt i 99 km/t i en 60-sone, og førerkortet ble beslaglagt.

Undredal kirke er unntatt fra det generelle droneforbudet over stavkirker, som er innført av Riksantikvaren for å ivareta sikkerheten. Natt til lørdag ble nødetatene varslet om en brann i en enebolig i Sund, Øygarden kommune. To personer ble pågrepet og siktet for ildspåsettelse. Det ble også meldt om innbruddsforsøk på Wesselstuen, hvor to personer tok seg inn via en ulåst dør eller et vindu, men ingenting ble stjålet.

En kvinne i 30-årene ble bortvist fra stedet. Politiet sendte ut nødvarsel i forbindelse med en skogbrann på Fitjar. En mann i 30-årene ble tatt hånd om av politiet ved Fretheim hotell i Flåm etter å ha skapt uorden og spyttet på ansatte. Til slutt ble det meldt om en situasjon hvor en person med skadet fot trengte hjelp, og et redningshelikopter ble sendt til stedet





