Flere hendelser i Vest politidistrikt: Redningsaksjon og pågripelser

Lørdag har Vest politidistrikt håndtert flere alvorlige hendelser, inkludert en redningsaksjon etter en savnet mann i Kvam, redning av turgåere, pågripelse av foreldre siktet for vold mot eget barn, samt flere trafikkulykker og ordensforstyrrelser.

Lørdag ettermiddag og kveld var preget av flere alvorlige hendelser i Vest politidistrikt. Blant de mest kritiske var en redningsaksjon etter at en mann i 70-årene ble meldt savnet i Kvam.

Både redningshelikopter og frivillige mannskaper med og uten hund ble kalt ut, og drone ble også tatt i bruk for å søke i området. Operasjonsleder Dan Erik Johannessen opplyste at søket pågikk med stor styrke, og at helikopteret var i luften. Samtidig ble tre turgåere som trengte bistand mellom Osa og Hallingskeid reddet av frivillige fra Røde Kors og Norske redningshunder.

Hjelpebehovet ble meldt til 113 klokken 15:40, og politiet visste hvor de var da de ringte, til tross for dårlig dekning i området. Redningsarbeidet fortsatte utover kvelden, og ved 21-tiden var frivillige mannskaper kommet frem til turgåerne. En annen alvorlig sak gjaldt et foreldrepar som ble pågrepet natt til torsdag, siktet for vold i nære relasjoner mot sitt eget barn.

Lørdag besluttet Hordaland tingrett å fengsle både mor og far i to uker med brev- og besøksforbud, for å hindre bevisforspillelse. Farens forsvarer, advokat Andreas Åserud Skylstad, opplyste at klienten nekter straffskyld og tar fengslingen med fatning, men vurderer å anke. Politiet har ikke ønsket å opplyse barnets alder eller kjønn, og det er uklart om det har fått skader.

I tillegg ble en mann og en kvinne i 40-årene pågrepet i en annen sak, også siktet for vold i nære relasjoner. Jourhavende politijurist Ole Vallestad Emmerhoff bekreftet at paret ville bli fremstilt for varetektsfengsling. I en annen voldshendelse på Bømlo ble en mann i 40-årene pågrepet, og en kvinne i 30-årene ble undersøkt av ambulanse. Flere trafikkrelaterte hendelser inntraff også.

En 17 år gammel gutt på lett motorsykkel kolliderte med en hjort på fylkesvei 57 mellom Mongstad og Mastrevik natt til fredag. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men politiet antok at han var heldig og ikke ble alvorlig skadd. To 18-åringer mistet førerkortet etter fartsoverskridelser: en ble målt til 113 km/t i 70-sonen på Hylkje, og en annen til 149 km/t i 80-sonen på Åsaneveien. Begge risikerer å måtte ta førerkortet på nytt.

I Kirkeveien på Paradis revet en lastebil med kontainer ned strømledninger, som lå på bakken. BKK ble varslet, og politiet var på vei for å sikre området. I Bergen sentrum ble politiet kalt ut etter meldinger om en mann som viste frem sine edlere deler fra et vindu, og senere sparket og slo inne i en leilighet før han gikk inn på en bar og gjentok handlingen.

I Knarvik senter måtte politiet ta en beruset mann i 20-årene i drukkenskapsarresten da han nektet å forlate et utested og å betale for seg. Politistasjonssjefene understreket at flere av disse sakene ville bli fulgt opp videre





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