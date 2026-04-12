Flere hendelser i Vest politidistrikt: Vold, branner, sauer i møkkakjeller og utfordringer for legevakten

Politiet i Vest politidistrikt har hatt en travel periode med flere hendelser, inkludert voldsepisoder, branner, en uvanlig hendelse med sauer og kritikk rundt fakturagebyrer ved legevakten.

Operasjonsleder Ingrid Teigland Tepstad melder om en rekke hendelser i Vest politidistrikt. En person er pågrepet etter et slagsmål, der vedkommende nektet å samarbeide med politiet, kom med trusler og forsøkte å utøve vold mot tjenesteperson. Personen er nå i arresten og vil bli anmeldt for å ikke ha oppgitt ID, samt for trusler og forsøk på vold mot offentlig tjenesteperson. Det meldes også om en mann i 40-årene som skal ha utført vold mot flere personer.

En av de fornærmede var bevisstløs, men kviknet til etter hvert. Mannen var lite samarbeidsvillig da politiet ankom stedet og skal også ha utøvd vold mot tjenesteperson i tillegg til verbale trusler. Videre har det vært flere branner. I Øygarden har det brent flere steder i terrenget, den siste meldingen kom om en slukket brann klokken 02:57. Brannen ble utløst av røykutvikling fra en innedel på en varmepumpe. I Bergen har det vært en lekkasje ved Sammen studentboliger på Fantoft, som utløste sprinkleranlegget i 2. etasje. Brannvesenet har stengt lekkasjen og startet oppsamling av vann, og det er foreløpig uvisst skadeomfang utover vannskader. På Voss har politi og brannvesen rykket ut etter melding om at flere sauer har falt i en møkkakjeller. Fire sauer og åtte lam falt gjennom gulvet. Seks lam er tatt opp, fire sauer er i live, mens to lam er savnet. I Sogn og Fjordane har brannvesenet rykket ut til tre branner i terrenget. En bråtebrann på Stad kom ut av kontroll, og et område på størrelse med en fotballbane ble brent. Det var ingen fare for spredning til bygninger. Det har også vært brann i terrenget i Stryn. Bergen legevakt har fått kritikk for å belaste pasienter med fakturagebyr. Pasienter som betaler via automat eller SMS innen 48 timer slipper gebyr, men de som får faktura på papir eller digitalt, blir belastet 29 kroner. Helsedirektoratet reagerer på praksisen og påpeker at gebyrene ikke skal overstige faktiske kostnader. Felleskjøpet har åpnet flere hagesentre på søndag, noe som har fått fagforeningen Handel og Kontor til å reagere. Fagforeningen mener dette er ulovlig. Felleskjøpet svarer at de er trygge på at de holder åpent på en lovlig måte. Natt til lørdag har vært rolig i Vest politidistrikt, men det har vært flere hendelser. Politiet rykket ut til en matvarebutikk i Fyllingsdalen etter melding om en utagerende butikktyv som utøvde vold mot personalet. Politiet søkte i området, men fant ikke butikktyven. En mann i slutten av 30-årene er pågrepet i Nesttunvegen etter å ha knust en rute og tatt seg inn i et bygg. Det skal ha blitt funnet flere sekker med det som antas å være tjuvgods. Politiet og brannvesenet rykket også ut til Hotel Neptun i Bergen sentrum etter en automatisk brannalarm. Det ble konstatert at det ikke var brann. 3. april mottok politiet melding om en arbeidsulykke på Stord, og nødetatene rykket ut





