Flere hendelser i Vestland: Rallycross-seier, ulykker og politiaksjoner

En oppsummering av helgens hendelser i Vest politidistrikt, inkludert Anders Bakkeruds EM-seier i rallycross, flere ulykker og politiets håndtering av russebråk og pågripelser.

I helgen har Vest politidistrikt hatt en travel periode med flere hendelser, fra sportslige triumfer til alvorlige ulykker og politiaksjoner. En av de mest gledelige nyhetene kom fra Ungarn, hvor Anders Bakkerud vant europamesterskapet i rallycross under andre runde av mesterskapet.

Bakkerud, som kjørte for teamet sitt, uttrykte stor glede over seieren og sa at dette var et resultat av hardt arbeid. Han slo konkurrenter som Juha Rytkönen og Joni Turpeinen med henholdsvis 1,510 og 3,786 sekunder. Seieren ble beskrevet som en laginnsats, og Bakkerud understreket hvor mye det betydde å stå på toppen av pallen i en så stor sammenheng. Dette er en av de største prestasjonene i norsk rallycross på flere år.

Samtidig har politiet håndtert flere ulykker. På Os skjedde en motorcross-ulykke under trening, der en fører ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser. Klubbleder Audun Stegali Borge i Os Mc&MX Klubb uttalte at ulykken var et hendelig uhell og at klubben vil gjennomgå hendelsen for å lære av den. I Olden i Stryn trillet en golfbil 20 meter ned en skråning og endte på fylkesvei 60.

Kvinnen som kjørte, kom seg ut før bilen trillet, og ble sjekket på legevakten. Politiet opplyste at bilen ikke traff andre mennesker eller kjøretøy, og at saken vil bli etterforsket. På Voss skjedde en luftsportsulykke under landing med en paraglider eller speedglider. En mann i 30-årene ble sendt til sykehus, men ulykken viste seg å være mindre alvorlig enn først antatt.

Mannen ble værende på sykehuset for observasjon. I tillegg har politiet jobbet med russebråk i Hordnesskogen. Etter flere uker med støy og uroligheter, meldte politiet at helgen var noe roligere, men at innvendige høyttalere og bass fortsatt var en utfordring. Politiet strammet inn praksisen og avsluttet flere fester.

Økt tilstedeværelse i området har hatt effekt, men innsatsleder Øvrebotten mener det fortsatt er forbedringspotensial. En annen sak gjaldt en britisk mann i begynnelsen av 20-årene som ble pågrepet på Flesland søndag kveld etter tips fra britisk politi. Politiet ønsker å utvise ham på grunn av tidligere dommer i Storbritannia. Lørdag ble en mann varetektsfengslet i Hordaland tingrett, siktet for økonomisk utroskap og brudd på forretningshemmelighetsloven.

Videre meldte politiet om slagsmål i Damsgårdsveien og i Christian Michelsens gate, samt en brann i et parkert kjøretøy på Frekhaug i Alver. Brannen ble slukket, og politiet vil etterforske årsaken. Alt i alt har helgen vært preget av både gledelige og alvorlige hendelser, og politiet har hatt fullt fokus på å opprettholde ro og orden





