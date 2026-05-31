Flere hendelser i Vestlandet: Ulykker, politioppdrag og rettelser i nyheter

Denne artikkelen inneholder en samling av ulike nyhetshendelser fra Vestlandet, inkludert debatt om scootere i Hardangervidda, seier i rallycross EM, motorcross-ulykke i Os, luftsportsulykke på Voss, bilbrann på Frekhaug, politioppdrag med berusede personer i Bergen, golfbilulykke i Olden, og en varetektsfengselssak. Artikkelen beskriver også en rettelse av tidligere rapport om antall deltakere i en tur, samt en sak med bilkjøring i fjellveggen.

For tre år siden sa Tilsynsutvalet i Vestland nei til å kjøre scooter til private stølshus i nasjonalparken. Dette har skapt debatt om tilgangen og miljøpåvirkningen i Hardangervidda .

Kommunen har krevet inn feieavgifter, men det påstås at de ikke har en gjennomførbar plan for dette, ifølge Brann- og redningssjef Sigbjørn Kleppe. Han påpeker imidlertid at kommunen faktisk har hatt en plan, men at den ikke har latt seg gjennomføre på grunn av avslag på scooterløyver. Dette har ført til uenigheter mellom myndigheter og lokale aktører om forvaltningen av nasjonalparken. I en helt annen hendelse meldte politiet om et slagmellom under et europamesterskap i rallycross i Ungarn.

Arrangementet var i gang da konflikten oppsto. Den norske rallycross-føraren Ole Christian Bakkerud sikret seg en seier, noe som beskrives som en spesiell følelse og en seier for hele teamet. Han slo Juha Rytkönen som kom på andreplass, 1,510 sekunder bak, og Joni Turpeinen fulgte på tredjeplass, 3,786 sekunder bak Bakkerud. Høydepunket for Bakkerud var å stå øverst på pallen på en så stor scene i europamesterskapet, noe som betyr utrolig mye for ham og teamet.

Politiet i Vest politidistrikt har også rapportert om flere ulykker og hendelser i løpet av kort tid. Først ble det meldt fra om en motorcross-ulykke på en bane i Os kommune. En fører var involvert i en ulykke under trening, og ble fraktet til sykehus for videre undersøkelser. Audun Stegali Borge, leder for Os Mc&MX Klubb, beskriver dette som et hendelig uhell, noe som kan skje i en ekstremsport.

Klubben vil nå gå gjennom og analysere ulykken ved å snakke med tilstedeværende. Samtidig meldte politiet om en luftsportsulykke på Voss, knyttet til landing av en paraglider eller speedglider. En mann i 30-årene ble sendt til Voss sykehus med ambulanse. Etter første vurdering ble det opplyst at ulykken var mindre alvorlig enn først antatt, men pasienten ble værende på sykehuset.

I en annen sak ble det rapportert om en brann i en parkert bil på Frekhaug i Alver kommune. Brannen er slukket og politiet etterforsker saken. En tidligere rapport om bilbrannen i Åsane ble rettet. Det har også vært flere politioppdrag knyttet til beruselse og uro.

Etter midnatt fikk politiet melding om en kranglete og beruset mann ved Ole Bulls Plass i Bergen sentrum. Mannen forsøkte å komme seg inn på utestedet The Old Irish Pub og kranglet med vaktene. Politiet måtte til stedet, men mannen kunne ikke roe seg ned. I en annen sak ble en mann i 20-årene slått i ansiktet i Torggaten og sendt til Haukeland universitetssjukehus.

Politiet har gjennomført vitneavhør og pågrepet en mann i 30-årene. I en annen del av fylket ble det meldt om at en golfbil falt 20 meter ned en skråning på vei 60 i Olden. Kvinnen som kjørte bilen kom seg ut før den trillet ned. Politis operasjonsleder Frode Kolltveit bekreftet at bilen ikke var i berøring med folk eller andre kjøretøy, og at politiet har avsluttet på stedet men vil etterforske.

Det ikke meldt om skader på kvinnen. Til slutt ble det i Hordaland tingrett besluttet at en mann skulle varetektsfengsles i to uker med brev- og besøksforbud i én uke. Han er siktet for økonomisk utroskap og brudd på forretningshemmelighetsloven. Den pågrepede mannen skal ha satt seg i en beruset tilstand og kjørt fra et utested på Måløy i Kinn kommune.

Politiet fikk telefon om dette klokken 03.10, og da de kom la mannen på sprang





