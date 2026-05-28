Flere norske selskaper legger frem kvartalsresultater: Blandet utvikling i første kvartal

Flere norske børsnoterte selskaper har rapportert sine resultater for første kvartal. Hunter Group leverte sitt sterkeste kvartal noensinne, mens Fjord Defence, Andfjord Salmon, Nordic Halibut, Huddlestock Fintech, Otovo, Hav Group og SpareBank 1 Østfold Akershus viser en blandet utvikling med både oppgang og underskudd.

Rederiet Hunter Group leverte sitt sterkeste kvartal noensinne med et resultat før skatt på 61,7 millioner dollar, opp fra minus 1,3 millioner dollar i samme periode i fjor. Spotratene for perioden lå i snitt på 232.832 dollar per dag, og for andre kvartal er 62 prosent av dagene allerede booket til en gjennomsnittlig dagrate på 466.266 dollar. I forsvarssegmentet melder Fjord Defence om et resultat før skatt på minus 50,2 millioner kroner, fra minus 22,1 millioner i fjor.

Selskapet gjentar sin guiding for forsvarssegmentet med inntekter på 420-450 millioner kroner i år og brutto driftsresultat på 90-110 millioner kroner. Innen oppdrettsnæringen rapporterer Andfjord Salmon et resultat etter skatt på minus 23,9 millioner kroner i første kvartal, fra minus 18 millioner i fjor. Selskapet opplyser at de har styrket bankfinansieringen og økt lånefasiliteten med 200 millioner til 1,5 milliarder kroner.

Andfjord har inngått et strategisk partnerskap med Eidsfjord Sjøfarm, som skal kjøpe 450.000 post-smolt på 1,3-1,4 kilo i midten av juni. Selskapet har en produksjonskapasitet på 6.000 tonn, og regner med å øke dette til 11.000 tonn i løpet av våren og sommeren. Kveiteoppdretteren Nordic Halibut øker inntektene til 49,2 millioner kroner i første kvartal, men resultat før skatt faller til et underskudd på 38,4 millioner kroner.

Selskapet minner om at de fortsatt er i en oppbyggingsfase, og at resultatene vil svinge. Produksjonen forventes å nå full driftstakt i tredje kvartal 2026. Innen fintech rapporterer Huddlestock Fintech et resultat før skatt på minus 12,2 millioner kroner i første kvartal, opp fra minus 18,6 millioner i fjor. Inntektene falt til 11,2 millioner kroner, ned fra 17,4 millioner.

Selskapets Giga Broker-løsning er i rute for lansering i juni, og Huddlestock fortsetter å ekspandere på det europeiske kontinentet med Tyskland som strategisk marked. Solcelleselskapet Otovo fikk et resultat etter skatt på minus 146,1 millioner kroner i første kvartal, ned fra minus 100,1 millioner. Driftsresultatet var minus 118,8 millioner. Selskapet skriver at kvartalet var preget av en bevisst strategisk omstilling der de nedprioriterer kapitalintensive nybygginstallasjoner til fordel for mer lønnsomme tjenestebaserte inntekter.

Otovo venter en vesentlig forbedret finansiell profil i andre halvår. Hav Group leverte et resultat før skatt på 4,4 millioner kroner, opp fra minus 2,5 millioner i fjor. Brutto driftsresultat endte på 11,8 millioner, opp fra 438.000. Særlig forretningsområdet for energidesign og smarte kontrollsystemer bidro til oppgangen.

I banksektoren har styret i SpareBank 1 Østfold Akershus besluttet å sette i gang et kostnadsprogram for å styrke lønnsomheten. Som en del av programmet vil banken tilby frivillige sluttpakker som kan innebære en reduksjon i antall årsverk i morbanken på om lag 10 prosent. Kostnadene forbundet med sluttpakkene er anslått til cirka 21 millioner kroner





