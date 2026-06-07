Politiet har rapportert om flere slagsmål i Norge natt til fredag. Det er ikke meldt om noen skadde, men flere personer er blitt utsett for vald.

Rundt klokka 01 fekk politiet om to personar som slåst på Årdalstangen i Årdal. Politiet var raskt på staden og undersøkte. På same tidspunkt fekk politiet melding om slagsmål mellom fleire i Florø.

Meldinga gjekk på at det skal ha vore mellom personar frå utlandet og russ. Ingen vart skadde. Hendinga vart følgt opp av lokalt politi. Rundt klokka 01 fekk politiet melding om ei valdshending i Hordnesskogen i Fana i Bergen.

To personar skal ha blitt utsett for vald, ein vart køyrd til sjukehus og ein til legevakta. Politiet har oppretta sak. Litt over klokka 01 fekk politiet melding om 10 personar som slåst ved Stryn kulturhus. Politiet skriv at det var amper stemning, men det er ikkje meldt om skadde personar.

Politiet er på staden og undersøker. Politiet trekk fram at det var særs mange rusa menneske i Stryn i samband med ein festival. Klokka 01.24 fekk politiet melding om slagsmål mellom fleire i Håkonsgate i Bergen. Ingen vart skadde.

Ein mann i 20-åra vart bortvist frå ein utestad. Klokka 01.36 kom det melding om ei vakt i Sparebankgaten i Bergen som vart slått i samband med slagsmål på staden. Den mistenkte forsvann frå staden. Litt etter klokka 02 kom det melding om bråk ved ein utestad i Bergen.

Skal vere ein mann som er aggressiv og utagerande. Han kasta stein mot vektarane. Ikkje meldt om nokon som er trefte eller skadde. Politiet kom raskt til staden og fekk kontroll på mannen.

Klokka 02.23 fekk politiet melding om slagsmål mellom fleire i Christian Michelsens Gate i Bergen. Ein av dei involverte fekk skuldra ut av ledd og vart frakta til sjukehus. Det var fire involverte i alderen 18 til 22 år. Klokka 03.50 fekk politiet melding om slagsmål mellom to personar ved Korskirken i Bergen.

Politiet fekk raskt kontroll på dei involverte, ingen vart skadde. Like etter oppstod slagsmål mellom tre personar i Brugata i Bjørnafjorden. Ein person vart dytta i bakken, men vart ikkje skadd. Politiet opprettar ikkje sak





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