Flere stjerner ryker VM på grunn av alvorlige skader

Flere nasjoner må klare seg uten nøkkelspillere på grunn av skader. Spillere som Lamine Yamal, Estêvão og Luka Modric kjemper mot klokken for å bli klare til VM. Her er en oppdatering på de siste nyhetene om skadede spillere før mesterskapet.

Denne saken vil bli oppdatert frem mot mesterskapet med siste nytt. Liverpools franske milliardkjøp, Hugo, går glipp av VM etter at han pådro seg en alvorlig skade i Champions League-kampen mot PSG. Didier Deschamps bekreftet at spilleren ikke kan fullføre sesongen med Liverpool og dermed ryker VM.

Brasil må klare seg uten Real Madrid-stjernen Rodrygo etter at han pådro seg en alvorlig kneskade i mars. 25-åringen fikk ruptur i korsbåndet og menisken, noe som betyr at VM er ute av spørsmålet. Rodrygo skrev på sosiale medier at det var en av de verste dagene i livet hans. Nederland-juvelen måtte forlate banen på båre under Tottenhams kamp mot Wolverhampton i slutten av april.

Han bekreftet selv på Instagram at VM ryker. 23-åringen står med 34 landskamper og har vært en viktig spiller for landslaget de siste årene. Tyskland må klare seg uten den kreative angrepsspilleren Serge Gnabry, som nylig pådro seg en skade og kort tid senere bekreftet at VM-drømmen var knust. Real Madrid-profilen Vinicius Jr. ble i slutten av april operert for en lårskade. I tillegg mister disse spillerne VM: Patrick Agyemang (USA), Luis Malagon (Mexico), Samu Aghehowa (Spania).

For flere spillere har pådratt seg skader nå inn mot sesongavslutningen og gjør det de kan for å rekke VM. Supertalentet Kylian Mbappé, som allerede har vunnet EM, pådro seg en skade i hamstringen i slutten av april. Ifølge Barcelona forventes det at 18-åringen har spilt sin siste kamp for klubben denne sesongen, men at han etter all sannsynlighet er klar til sommerens store begivenhet.

Trolig mister Mbappé resten av Real Madrids kamper, men det franske landslaget virker trygge på at spissen er klar til VM. Brasil-juvelen Estêvão har i likhet med Lamine Yamal pådratt seg en skade i hamstringen. Brasils tropp tas ut i midten av mai, og i fotballforbundet skal det ifølge ESPN ha vært snakk om å ta med Estêvão, uavhengig av prognosen, i et håp om at han skal bli klar til sluttspillet.

Daværende Chelsea-trener Liam Rosenior sa at juvelen var i tårer, og at det var virkelig hjerteskjærende. Argentinas stopperbauta, Cristian Romero, måtte kaste inn håndkleet for sesongen midt i Tottenhams kamp om å overleve i Premier League. Midtstopperen pådro seg en kneskade etter en duell med egen keeper, Antonin Kinsky, i midten av april. Prognosen var alt fra fem til åtte uker på sidelinjen.

Det betyr at Romero trolig rekker VM for den regjerende verdensmesteren, som starter mot Algerie 17. juni. Også Tyrkiets juvel, Arda Guler, står i fare for å miste VM grunnet en skade i hamstringen. Denne sesongen har tyrkeren spilt 32 ligakamper for Real Madrid og står med fire mål og ni målgivende pasninger.

Andre spillere som også ryker VM inkluderer Mohammed Salah (Egypt), Josko Gvardiol (Kroatia), Luka Modric (Kroatia), Dejan Kulusevski (Sverige), Reece James (England), Dominic Solanke (England), Mikel Merino (Spania), Marc-André ter Stegen (Tyskland), Matthijs de Ligt (Nederland), Takumi Minamino (Japan), Wataru Endo (Japan) og Mohammed Salisu (Ghana)





